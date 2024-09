Il Napoli di Sassuolo ricorda la bellezza dello scorso anno: 6-1 come all’Ajax (Gazzetta)

Qualcuno potrebbe offendersi per i paragoni ma quando Kvara ci ha provato da centrocampo il pensiero è stato: i capolavori si possono imitare

Il Napoli di Sassuolo ricorda la bellezza dello scorso anno: 6-1 come all’Ajax. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

Non si vogliono fare paragoni assoluti, perché qualcuno potrebbe offendersi vista la posizione in classifica, però certe giocate fanno tornare in mente ai tifosi più romantici alcune bellezze dello scorso torneo. Quando Kvaratskhelia tira addirittura dalla linea di centrocampo e quasi trova il gol, tanti hanno pensato che allora i capolavori si possono imitare, o almeno ci si può provare. Il 6-1 replica lo stesso risultato di Amsterdam, contro l’Ajax nella stagione scorsa, appunto: l’ultima volta in cui gli azzurri erano andati a segno almeno sei volte. Il Napoli non vinceva in viaggio dal 2-1 all’Atalanta del 25 novembre: era la prima partita di Mazzarri, sembrò una rivoluzione, invece era un’illusione. Calzona dopo due 1-1 dal significato opposto, sceglie un Napoli tradizionale, con nove titolari sempre protagonisti anche nell’annata passata.

Il Napoli torna in corsa Champions (Sky)

È bastata una vittoria, un 6-1 contro un Sassuolo in evidenti difficoltà per cambiare la narrazione della squadra di Calzona e le aspettative. I tre gol di Osimhen e due di Kvara hanno riacceso gli entusiasmi non solo del presidente De Laurentiis e dei tifosi, ma anche dei giornalisti. A Sky Sport, durante il post-partita di Sassuolo-Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

«Stasera sembrava il Napoli di otto mesi fa, ha saputo reagire al gol subito immeritatamente: sin dall’inizio ha messo grande intensità, ha ritrovato la centralità di Lobotka e prepara nel migliore dei modi il match contro la Juventus che può essere un crocevia stagionale. Il Napoli con due vittorie in Champions va al Mondiale per club, i novanta minuti a Barcellona saranno molto importanti così come gli scontri diretti tra le altre perché il Napoli potrebbe clamorosamente rientrare nella corsa al quinto posto».

ilnapolista © riproduzione riservata