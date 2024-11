Serie A: il gol più bello della settimana lo firma Ekuban in Genoa-Lecce

L’attaccante del Genoa viene servito con un assist di testa da Retegui e mette la palla in rete con una mezza rovesciata micidiale

Ieri sera si è conclusa la ventiduesima giornata della Serie A. Abbiamo raccolto quelli che, a parer nostro, sono i gol più belli segnati in queste partite.

1. La mezza rovesciata di Ekuban in Genoa-Lecce

Genoa-Lecce. In sei minuti i padroni di casa rimontano grazie ai gol di Retegui (70’) ed Ekuban (76’). Il gol di quest’ultimo è mozzafiato. Ekuban apre a sinistra per Vasquez, che prova il tiro, a sua volta deviato, che finisce per toccare la traversa. Il pallone viene preso da Retegui, che con un colpo di testa lo passa ad Ekuban. L’attaccante prende la palla e si getta a terra, segnando uno splendido gol con una mezza rovesciata.

2. Il tiro a giro di Nicolas Viola in Cagliari-Torino

Al minuto 76’ Nicolas Viola accorcia le distanze con il Torino e segna un gol spettacolare. L’azione nasce da una rimessa laterale, il centrocampista del Cagliari si gira e con il mancino mette un tiro a giro all’incrocio dei pali. Non può nulla Milinkovic-Savic. Il 10 del Cagliari ha poi dedicato il gol a Gigi Riva.

Ma che gol ha fatto Nicolas Viola? 👀⚡️

3. Il “tunnel” di Zirkzee a Maignan in Milan-Bologna

Milan-Bologna. Al 29’ Zirkzee passa la palla a Fabbian nell’aria di rigore del Milan, il centrocampista trova però il muro della difesa rossonera. Aebischer la passa con il tacco a Calafiori, che dà l’assist a Zirkzee. L’olandese beffa Maignan facendogli passare la palla sotto le gambe e fa gol.

Segnare con un tunnel a 𝐌𝐚𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧: fatto ✅

4. Il destro di Baldanzi da fuori area in Juventus-Empoli

Al 70’ Baldanzi firma il pareggio dell’Empoli contro la Juventus con un destro da fuori area che spiazza Szczesny. Non male per il centrocampista classe 2003 dell’Empoli.

5. Azione bonus: la rovesciata in fuorigioco di Castellanos in Lazio-Napoli

L’unica azione degna di nota di una partita soporifera come Lazio-Napoli è questa splendida rovesciata di Taty Castellanos. Da metà campo Cataldi gli lancia la palla e lui prima se l’aggiusta sul petto e poi si getta a terra e la mette in rete. Peccato che poi fosse in posizione di fuorigioco. O per fortuna, dipende dai punti di vista. Ci sembrava comunque doveroso inserire in classifica un’azione tecnica così bella.

𝙍𝙊𝙑𝙀𝙎𝘾𝙄𝘼𝙏𝘼 𝙋𝘼𝙕𝙕𝙀𝙎𝘾𝘼 😍

Gol annullato per fuorigioco ⚽❌

