I tifosi contestano educatamente con Lindstrom che non conosce bene l’italiano

Ilarità e tanti dubbi sulla comprensione da parte del calciatore danese per il video del tifoso lo ha fermato fuori al centro sportivo

Meglio tardi che mai si potrebbe dire, sono arrivate le contestazioni dei tifosi del Napoli ai propri giocatori, Dopo tante partite e prestazioni non a livello alcuni tifosi si sono riuniti fuori al centro di Castel Volturno ieri per la partenza degli azzurri per la trasferta di Sassuolo. Tra i calciatori intercettati forse i meno colpevoli, Meret e Lindstrom, anche perché hanno giocato poco in questa stagione

I toni sono stati pacati, ma decisi. Un tifoso rivolgendosi al potere del Napoli, che cercava di accontentare i tifosi con i selfie

«Se avete qualche problema con le società lo dovete risolvere con loro, noi vi sosteniamo sempre ma voi dovete giocare» Poi infastidito dalle foto e pensando di non avere avuto la giusta attenzione ha aggiunto «Alex ma mi senti quando paralo? Noi abbiamo un problema e qui pensano a fare le foto»

Ma Lindstrom capirà l’italiano?

Ciak due si passa a Jesper Lindstrom, danese, ex Eintracht Francoforte, che però non conosce ancora bene l’italiano. un tifoso lo invita a fermarsi e lui con educazione abbassa il finestrino e ascolta, o almeno tenta di farlo, il lungo discorso: «Volevo spiegarti solo questa cosa, noi vi sosteniamo sempre, saremo a Sassuolo, dove andate andate noi siamo con voi, ma voi dovete giocare a calcio, non è giusto che una squadra che ha vinto lo scudetto fa tutte queste brutte figure, porta il messaggio a tutti»

Il dubbio, soprattuto sui social è se Lindstrom avrà capito le parole del tifoso

ilnapolista © riproduzione riservata