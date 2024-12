Huijsen, un altro pericolo per l’Italia: vestirà la maglia della Spagna a Euro 2024

Sta facendo delle ottime prestazioni con la Roma e la Spagna, solita a puntare sui giovanissimi, potrebbe dargli un posto tra i convocati.

Il difensore di proprietà della Juventus, in prestito alla Roma, Dean Huijsen indosserà d’ora in avanti la maglia della Nazionale spagnola e non più quella olandese.

Questo perché il calciatore 18enne è nato in Olanda, ma si è trasferito quando era piccolo in Spagna.

Dopo le ottime prestazioni con la Roma spera di ottenere a marzo un posto nelle trafile dell’Under 21, ma non è detto che non possa esserci agli Europei 2024; ricordiamo che la Spagna è nel girone dell’Italia, insieme a Croazia e Albania. Le furie rosse sono solite puntare sui giovanissimi, come accaduto anche con Gavi e Lamine Yamal; non sarebbe quindi una sorpresa se dessero un’occasione anche a Huijsen.

Huijsen protagonista di un erugol in Frosinone-Roma

Il difensore della Roma parte da centrocampo, salta due avversari e una volta arrivato in prossimità dell’area avversaria calcia a giro mettendo il pallone alle spalle di Turati.

All’inizio ha faticato e non poco. Poi una rete che ha sbloccato l’incontro. Un’azione personale iniziata a centrocampo, con doppio dribbling e una conclusione a giro che termina sul palo più lontano dove Turati non può arrivare. Dopo la rete tutto lo stadio – a causa dei trascorsi di mercato -, lo fischia e lo becca da inizio match. Lui, dopo il gol, esulta e si porta il dito alla bocca, a zittire tutti. Più che zittire, però, si agitano gli animi in campo e fuori. Un’esultanza alla Cristiano Ronaldo per il difensore olandese arrivato nel mercato di gennaio dalla Juventus per un gol che richiama proprio la stella portoghese ora in forza all’Al-Nassr.

ilnapolista © riproduzione riservata