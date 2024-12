Hamsik: «Non è il momento giusto per tornare a Napoli»

A RTVS: «Domani sarò allo stadio per Napoli-Barcellona, ma era già programmato, e incontrerò De Laurentiis»

Marek Hamsik, ex calciatore del Napoli, che si pensava potesse seguire Fran cerco Calzona per la sua nuova avventura di allenatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RTVS, spiegando anche i motivi del suo rifiuto

«Per Calzona essere a Napoli è come un sogno diventato realtà. Ha concordato tutto con la Federazione slovacca. Domani (oggi ndr) sarò a Napoli per la partita con il Barcellona, ma era un viaggio programmato già da tempo: quando c’è stato il sorteggio ho deciso di non perdermi una super partita, non è stata una scelta legata all’allenatore»

Hamsik al Napoli?

«Calzona mi ha contattato quando c’è stata la possibilità. Mi vuole con lui nello staff tecnico. Vedrò sicuramente De Laurentiis a Napoli, ma ho già spiegato a entrambi che sento di dover restare in Slovacchia e non a Napoli. È un’offerta allettante per me, Napoli é la mia seconda casa e un giorno mi piacerebbe tornarci. Ma questo non é il momento giusto»

Calzona aveva già spiegato ieri in conferenza la situazione di Hamsik:

«Volevo fortemente che venisse: solo che lui gestisce un’Academy importante, da quando ha smesso di giocare l’ha presa in mano lui. In così poco tempo non è riuscito a organizzarsi, ma mai dire mai: Hamsik e Maradona sono i giocatori più amati qui. Un ragazzo fantastico, collabora con me in nazionale: gli ho dato molto spazio, è un ragazzo eccezionale»

ilnapolista © riproduzione riservata