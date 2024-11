Hamilton alla Ferrari è come Ronaldo alla Juventus, una mossa di debolezza (Il Giornale)

Hamilton alla Ferrari sancisce la “grandezza del primo e il rischio di decadenza sportiva, s’intende, della seconda”

Benny Casadei Lucchi su Il Giornale, parla della notizia del giorno, cioè Lewis Hamilton che lascia la Mercedes per approdare alla Ferrari nella prossima stagione di Formula 1. Una scelta che sancisce la “grandezza del primo e il rischio di decadenza sportiva, s’intende, della seconda”. È come Ronaldo alla Juventus, il Napolista concorda.

“Perché se da una parte è vero che non puoi dirti fenomeno in F1 se non metti una Ferrari nel curriculum, dall’altra, se sei la Ferrari e riesci ad attrarre un fenomeno solo quando il fenomeno ha quarant’anni, vuol dire che da un po’ qualcosa non stava funzionando al meglio. E questo al netto di una innegabile operazione di marketing di portata stratosferica. Ma sport, medaglie, podi non sono solo marketing”.

Una scelta che ha il sapore della debolezza per entrambi, sopratutto per la Ferrari scrive

“quasi non si sentisse in grado di tornare grande senza un pilota icona, e che un po’ replica la mossa della Juventus con Cristiano Ronaldo. Andrea Agnelli sentiva di avere una squadra non apparecchiata per la grande Europa e fece il passo più lungo della gamba”.

Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quello che lascia o quello che trova

Il senso del pezzo della Sueddeutsche è più o meno questo. “Hamilton si sta effettivamente lasciando alle spalle un matrimonio da sogno“. Il team Mercedes è stato il suo nido caldo negli ultimi undici anni. Da due anni il team non fornisce le macchine migliori. Lo fa la RedBull. “Se improvvisamente dovesse scegliere tra due auto, che non sono più entrambe le più veloci, preferirebbe salire su una Mercedes o su una Ferrari? Hamilton, quindi, ha preso la sua decisione“.

Ora, il pilota inglese passerà una stagione di fuoco. “Hamilton deve ancora correre con la Mercedes per un anno intero. Ogni sorpasso di una Ferrari assumerà una dimensione politica. Per Sir Lewis Hamilton sarà il tour d’addio più lungo e faticoso della sua vita“.

