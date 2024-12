Geolier alla Federico II trasforma l’Università in una tv locale (Repubblica)

Francesco Merlo: l’università doveva scoprirlo prima di Amadeus. Senza una riflessione sulla lingua, Geolier in cattedra è intrattenimento minore

Geolier invitato all’Università di Napoli Federico II. Un lettore di Repubblica scrive su questo a Francesco Merlo che risponde nella rubrica delle lettere del quotidiano diretto da Molinari. Ecco lettera e risposta di Merlo.

Caro Merlo, ho letto la lettera di Augias e la sua risposta, ma ho visto anche che Geolier è stato invitato all’Università di Napoli dal rettore non per una lezione, ma per un incontro con gli studenti. Ci mancherebbe altro! Va bene il genius loci, ma in una Università che si rispetti si dovrebbe invitare un linguista che magari ricordi Henri Gobard che in L’alienazione linguistica (Giometti&Antonello) spiega come ogni lingua sia fatta a strati, come cioè ogni giorno noi ne usiamo una in ufficio, un’altra al supermercato e un’altra in famiglia. Fior di scrittori e filosofi hanno spiegato la ricchezza dei gerghi malavitosi come l’argot e come l’evoluzione avvenga sempre “in una situazione reale in cui le lingue si affrontano concretamente” (Deleuze). Sennò a cosa serve l’Università, ad aggiungere un piccolo palcoscenico ai media tradizionali? Manuel Orazi

La risposta di Francesco Merlo:

Solo il rap acchiappa “il linguaggio di necessità” degli immigrati che sta arricchendo l’Italiano mentre lo sporca. Troverei lodevole che l’università di Napoli studiasse questo nuovo linguaggio nelle forme adeguate al suo prestigio. Aggiungo che l’università avrebbe dovuto scoprirlo prima di Amadeus. Ma senza una riflessione sulla lingua, Geolier in cattedra diventa lo strillo di un povero intrattenimento minore, come se l’università fosse una tv locale, un post-Sanremo di serie b.

