Genoa-Atalanta, check Var di 7 minuti per annullare il gol di Scalvini

Non è un record, ma il check per annullare il terzo gol dell’Atalanta contro il Genoa sembra interminabile

Genoa-Atalanta, mancano 10 minuti al fischio finale con la formazione di Gasperini in vantaggio per 2-1. Dopo due miracoli di Martinez, Scalvini segna il tris da due passi al 76 esimo. Traversone di Zappacosta, miracolo di Martinez sul colpo di testa di Ruggeri, il portiere riesce a respingere anche il successivo tentativo di Pasalic ma si deve arrendere al tap-in di Scalvini. Parte l’analisi della rete e il check al Var di Colombo per controllare la validità del gol di Scalvini dura circa 7 minuti. Al termine la rete viene annullata per palla sfiorata da Pasalic in fuorigioco..

Check Var

Non è sicuramente un record per il Var considerando che nel 2019 in Frosinone-Parma finita 3-2, il check al Var di Manganiello durò 8 minuti e 43 secondi.

L’Atalanta era passata in vantaggio contro il Genoa al 21esimo della primo tempo grazie a un Euro gol di De Ketelaere che compie una prodezza con stop di destro e botta di sinistro che infila Martinez. Gol alla Cantona. L’esultanza con le mani alle orecchie fa infuriare tifosi e giocatori del Genoa, si accende addirittura un parapiglia. Poi nel secondo tempo il pari dell’ex Malinovskyi. E subito dopo bella punizione di sinistro di Koopmeiners. Due a uno per l’Atalanta. Il secondo tempo è in corso

Genoa-Atalanta 1-2

Il calciatore del Milan è in prestito all’Atalanta di Gasperini con cui ha collezionato 20 presenze e 5 gol (oggi il sesto). Quello che appare singolare è che il calciatore, arrivato con grandi entusiasmi in rossonero, non abbia trovato la stessa fortuna. Nella stagione in rossonero infatti ha collezionato 32 presenze in campo con 0 gol al suo attivo. Il calciatore belga che era arrivato come una stella nell’estate del 2022 è stato poi considerato uno dei maggiori artefici dello stop improvviso e dannoso e dannoso del Milan. Il gol di oggi ha un significato importantissimo dal punti di vista classifica pe ila squadra di Gasperini che è quarta alle spalle del Milan, ex squadra proprio di De Ketelaere.

