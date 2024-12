Galliani: «Finalmente ho un Maldini che fa gol»

L’ad del Monza ha raccontato che dopo la sfida contro la Salernitana ha chiamato Paolo Maldini, storico calciatore del suo Milan per fare una battuta sul figlio

Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vittoria a Salerno. Le sue parole si possono ascoltare nel video pubblicato dalla Gazzetta dello Sport.

«Per me è molto romantico che i due gol di Salerno li abbiano fatti due ragazzi che vengono dalle giovanili del Milan (ndr Daniel Maldini) e del Monza (ndr Pessina). Per me è il massimo. La prima telefonata che ho fatto è stata a (ndr Paolo) Maldini dopo Salerno e gli ho detto “Finalmente ho un Maldini che fa gol e non un terzinaccio che non faceva mai gol (ndr ride)”». Galliani fa riferimento agli anni in cui fu ad del Milan e prende in giro l’ex giocatore parlando di suo figlio, che attualmente gioca nel Monza in prestito dal Milan.

Meno scherzose le dichiarazioni di Galliani sulle riforme in Serie A

Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea di Lega Serie A. L’ad del Monza non trova giusto che Fifa e Uefa affollino i calendari e costringano la Serie A a fare delle riforme.

Dichiarazioni riportate dall’Ansa.

«Cosa penso di playoff e playout è semplice. Da 20 anni la Serie A gioca a 20 squadre. Adesso qualcuno pensa che visto che il campionato è rimasto sempre lo stesso ma la Fifa e la Uefa hanno aumentato moltissimo le loro partite si cambia il formato perché una o due vanno al Mondiale per Club».

«È un concetto semplice ma non lo vedo ben chiaro. Si parla di calendari affollati ma chi li ha affollati? Siccome li ha affollati un altro, dobbiamo pagare noi».

