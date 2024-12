Formula 1, trovato il rivale di Verstappen: un drone che va a 350 km/h e rivoluzionerà le gare in tv

Il quotidiano La Nacion racconta le prove cui è stato sottoposto, il lavoro tecnologico. Verstappen: «Sarebbe la più grande svolta in F1»

Secondo quanto riportato da La Nacion, tra le novità del campionato 2024 di Formula 1 ci sarà la prova con un drone a 350 km/h per dare una svolta alle trasmissioni del Gran Premio. La nuova stagione comincerà questo weekend:

“Una delle principali novità del Mondiale di Formula 1 che partirà questo weekend con il Gran Premio del Bahrain sarà un drone capace di registrare a 350km/h, il fatto che nell’immediato futuro rivoluzionerà le trasmissioni del gran premio di Formula 1”.

Formula 1, le caratteristiche del drone

Scrive il quotidiano argentino:

«È il drone più veloce al mondo? Pensi che possa tenere il mio passo sul giro», il tre volte campione del mondo Max Verstappen fa lo spavaldo con David Couthard e Liam Lawson che a Silverstone hanno provato l’ultima novità tecnologica della Formula Uno. «Penso che possa essere uno dei più importanti miglioramenti nella storia della F1», conclude l’olandese.

Il primo test al drone lo ha fatto Coulthard.

«Vediamo se riesce a battermi sul rettilineo». E sul rettilineo il drone ha distrutto l’auto del 2012 progettata dall’ingegnere Adrian Newey.

Per migliorare le prestazioni e lo sviluppo, è stata richiesta della Red Bull Advanced Technologies. Un design più piccolo e più aerodinamico ha contribuito a ridurre la massa totale del drone di circa il 10%.

Prosegue il quotidiano:

Gli ingegneri hanno preso la scommessa e hanno iniziato uno sviluppo impressionante: a un anno dalla sua creazione il drone si è evoluto e ora raggiunge i 300 km/h in soli quattro secondi; la velocità massima è di 350 km/h. Il dispositivo è pilotato manualmente e anche con un pedale. Ha dovuto superare test di velocità, resistenza, maneggevolezza in un tracciato che ha 18 curve.

«Le vetture di Formula Uno non hanno rivali nelle curve», afferma Coulthard.

Con il pilota Ralph Hogenbirk, noto come Shaggy FPV (olandese) – ai box Gianpiero Lambiase l’ingegnere di Verstappen consultato sul funzionamento del drone – è stato sorpreso di apprendere che il drone è gestito con un funzionamento manuale. «Mi prendi in giro?».

«Far volare il drone a più di 300 km/h è pazzesco. La scia dell’auto provoca molta turbolenza al drone. Sto lottando per tenerli stabili». dice Hogenbirk.

Il drone ha poi filmato un giro di Verstappen.

“Queste riprese non sono mai state fatti prima e la qualità è davvero buona. Non ho mai pensato di vedere un drone andare così veloce, offre una prospettiva diversa per guardare la Formula 1», dice Verstappen.

Sainz sull’arrivo di Hamilton in Ferrari: «Un duro colpo»

Carlos Sainz è sul mercato. E rientra in uno di quegli “ottimi piloti” che Toto Wolff dice che si possono assumere al posto di Hamilton. Il pilota spagnolo si prepara ad un anno di trattative, mentre con la Ferrari si vuol togliere ogni possibile soddisfazione. Non ha nemmeno più lo stress della riconferma.

L’ingaggio di Hamilton in Ferrari “è stato un duro colpo perché non me lo aspettavo. Ero abbastanza sicuro che avrei rinnovato il contratto con la Ferrari. E tutte le conversazioni fino ad allora erano state positive ed eravamo abbastanza sicuri che avremmo continuato assieme. Ma poi tutto è cambiato molto rapidamente e la mia situazione è cambiata completamente. Ora sono in una situazione completamente diversa. Mi sento ancora in una buona situazione. Posso ancora scegliere dove andare dopo. Sono sicuro che sarò forte in anche un’altra squadra”.

ilnapolista © riproduzione riservata