Europa League, i sorteggi: Roma-Brighton, Sporting Lisbona-Atalanta e Milan-Slavia Praga

Andata degli ottavi giovedì 7 marzo, ritorno il 14 marzo. Per De Rossi la sfida più difficile, Gasperini ritrova i portoghesi. Milan fortunato

Sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Le tre squadre italiane ancora in corsa, Roma, Milan e Atalanta, conosceranno le proprie avversarie. Negli ottavi di finale non si possono affrontare squadre della stessa nazione e, ovviamente, squadre della stessa fascia.

Le regole degli ottavi: le teste di serie (vincitrici dei gironi) giocheranno la gara di ritorno in casa. Se nel doppio confronto degli ottavi le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai tempi supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore parità dopo i supplementari, si andrà ai calci di rigore.

Le date degli ottavi: L’andata degli ottavi di finale di Europa League è in calendario giovedì 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, giovedì 14 marzo. Le vincitrici degli ottavi si qualificheranno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma venerdì 15 marzo. Le perdenti saranno invece definitivamente fuori dalle coppe europee 2023-24.

I sorteggi degli ottavi di finale di Europa League

Le teste di serie sono Atalanta (Italia), Brighton (Inghilterra), Bayer Leverkusen (Germania), Liverpool (Inghilterra), Glasgow Rangers (Scozia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villarreal (Spagna) e West Ham (Inghilterra). Le altre squadre, in seconda fascia, sono Roma (Italia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Olympique Marsiglia (Francia), Sporting Lisbona (Portogallo), Benfica (Portogallo), Milan (Italia), Friburgo (Germania) e Qarabag (Azerbaigian).

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

Sorteggio per le italiane tutto sommato felice. Si fa difficile per la Roma che incontra il Brighton di De Zerbi. De Rossi ha dichiarato di avere fra i suoi modelli l’ex allenatore del Sassuolo. Remake per l’Atalanta che affronterà nuovamente lo Sporting Lisbona. Sorride il Milan che, con il 50% di possibilità di pescare una tra Slavia Praga e Bayer Leverkusen, pesca la squadra della Repubblica Ceca.

