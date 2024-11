Elmas, i tifosi lo provocano: “Sei andato via per fare panchina”. Lui: “Si sta meglio qui in panchina”

Botta e risposta su Instagram con i tifosi che hanno risposto ad un suo commento sotto un post di Lindstrom per la vittoria contro il Verona

Dopo la grande vittoria del Napoli sul Verona, e all’assist per Ngonge per la rete dell’1-1, Jesper Lindstrom ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram. Tra i commenti spicca quello di Eljif Elmas con tre fiamme. Moltissimi tifosi sono intervenuti sotto il suo commento dimostrando affetto all’ex calciatore azzurro e scrivendo “mi manchi”. Non è mancato però qualche commento polemico e delle provocazioni

Botta e risposta sui social

“Sei andato via per non fare panchina, ed ora è quello che stai facendo al Lipsia”.

“la tua scelta affrettata di voler giocare di più purtroppo non ti ha fatto ragionare😢. Credo lo hai capito anche tu cosa intendo”

La risposta dell’ex Napoli non si è fatta attendere: “Si sta meglio qui in panchina, per questo😂”.

Elmas al Lipsia

L’addio di Elmas al Napoli è avvenuto in questa sessione di mercato, il centrocampista è passato al Lipsia che lo acquistato per 25 milioni. La cessione del centrocampista macedone si colloca tra i migliori 10 affari di mercato della gestione De Laurentiis, alle spalle di calciatori come Higuain e Cavani.

