De Zerbi nel mirino del Bayern, è il piano B in caso di “no” di Xabi Alonso (Sky De)

Il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, ha un’altissima opinione di Roberto De Zerbi e in più usa il 4-2-3-1, modulo del Bayern

La redazione di Sky Sport Germania continua a raccogliere indiscrezioni sul successore di Tuchel al Bayern Monaco. Club e allenatore hanno comunicato di comune accordo di non voler proseguire insieme la prossima stagione. Questo ha aperto i casting per il prossimo allenatore dei bavaresi. Tutti gli indizi portano a Xabi Alonso. Lo spagnolo con il suo Bayer Leverkusen sta battendo ogni record in Bundesliga, è ancora l’unica squadra in europa a non aver perso una partita in campionato (19 vittorie e 4 pareggi). Ma attenziona a De Zerbi.

Tuttavia Alonso non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Si tratta di un allenatore corteggiato da molti club europei, in Inghilterra e in Germania. Per questo il Bayern ha anche un piano B che porta al nome di Roberto De Zerbi, oggi allenatore del Brighton e futuro avversario della Roma in Europa League.

De Zerbi è un allenatore stimato dalla dirigenza del Bayern

In Germania, Florian Plettenberg scrive:

“Ora sulla lista dell’FC Bayern come candidato alla successione di Thomas Tuchel ci sarebbe un uomo nuovo, che non ha ancora la reputazione di Xabi Alonso o Zinedine Zidane. Il 42enne spagnolo è ancora la soluzione da sogno. Ci sono già stati i primi colloqui con Alonso e il suo management. Anche il nuovo direttore sportivo Max Eberl preferisce Alonso. Un altro allenatore di cui si è parlato come possibile alternativa ad Alonso e di cui anche Eberl ha un’altissima opinione è Roberto De Zerbi. Il 44enne italiano al Brighton preferisce il 4-2-3-1, come il Bayern. Dopo un preseason sensazionale (6° posto e ingresso nelle competizioni europee), attualmente è al settimo posto. De Zerbi è uno degli allenatori più richiesti la prossima estate, soprattutto perché potrebbe lasciare il club grazie ad una clausola rescissoria dell’ordine dei dieci milioni di euro“.

De Zerbi è il candidato più adatto a sostituire Xavi al Barcellona (Mundo Deportivo)

Xavi lascerà la panchina del Barcellona a giugno. Sono tante le voci sui possibili candidati a sostituirlo. De Zerbi, allenatore italiano impegnato sulla panchina del Brighton, sarebbe uno di quelli.

E, secondo il Mundo Deportivo, anche quello più adatto.

Il giornale spagnolo scrive:

“Tra gli allenatori fuori dalla pista tedesca (ndr Tuchel), Roberto de Zerbi è forse il candidato il cui sbarco al Barcellona sarebbe più auspicabile. Il 44enne italiano ha un contratto con il Brighton fino al 2026 e una clausola rescissoria da 10 milioni, ma all’interno del club del Barça ci sono voci che difendono la sua candidatura per il suo impenitente calcio offensivo. A differenza di allenatori come Mikel Arteta e Luis Enrique , già in club ‘big’ come Arsenal e Paris Saint Germain e progetti sportivi con potenzialità per vincere titoli importanti, De Zerbi non ha ancora fatto il salto in un club d’élite. Nonostante il problema rappresentato dalla suddetta clausola, potrebbe giungere al Barcellona, se la squadra volesse puntare su di lui”.

