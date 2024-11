De Laurentiis prova a tenere il timone del Napoli, ma oltrepassa i limiti del suo territorio (CorSera)

Ci prova raccontando delle verità che “sono senza confini, a tratti edulcorate da un buonismo opportunistico, molte eccessive e anacronistiche. E anche esagerate”

Il “De Laurentiis show” che si è tenuto ieri in conferenza stampa ha suscitato l’impressione di un presidente che cerca di mostrare la propria autorità, di tenere le redini del Napoli, senza successo.

Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Zielinski non giocherà la Champions e, a quanto pare, non è una ripicca del club per la scelta del centrocampista di firmare con l’Inter tra qualche settimana. Perché, allora è fuori lista? «Per sperimentare…». Sì, racconta proprio così il presidente del Napoli De Laurentiis, che al polacco dedica pure belle parole— e dopo 8 anni, ci mancherebbe —ma poi vira su Traoré. Sarebbe lui il giocatore, arrivato in prestito, da sperimentare per decidere se riscattarlo o meno.

De Laurentiis prova a tenere la guida, ma fallisce

Le verità di De Laurentiis sono senza confini, a tratti edulcorate da un buonismo opportunistico, molte eccessive e anacronistiche («ma perché le telecamere della Lega devono stare negli spogliatoi? Prima o poi abolirò le conferenze stampa dell’allenatore prima delle partite»). Il momento è delicato per il Napoli, De Laurentiis prova a tenere il timone, ma finisce spesso oltre i limiti del suo territorio. La Lega, il mercato («ho offerto 18 milioni per Perez, poi c’erano i soldi per il procuratore, per chi l’ha cresciuto e ho detto basta»): le sue verità, anche esagerate.

Il presidente di improvvisa tecnico, ma non spiega la mancanza di minutaggio di Lindstrom

Da presidente diventa tecnico e tira fuori un foglietto con numeri e cifre di un giocatore, pagato 25 milioni che ha giocato finora pochissimo. «Il signor Lindstrom — dice— ha fatto 23 partite in Nazionale e nel club come ala destra, punto. 19 partite come trequartista, ma sono più quelle da ala, poi centrocampista a destra 1 ed a sinistra 3. Documentatevi».

Adl chiarisce così il ruolo (esterno), giustifica l’investimento estivo, non però il mancato utilizzo nella sua squadra. Intanto, il Napoli di Mazzarri oggi sfida il Verona al Maradona, e non c’è altro terreno da perdere.

