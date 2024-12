A Sky Sport: «Sento tutti dire eh ma il Barcellona non è più quello di un tempo. Attenti, il Barcellona è sempre il Barcellona»

De Laurentiis: «Calzona? Cerchiamo di aiutarlo, senza contrasti»

A Sky intervistato da Massimo Ugolini all’uscita dal Britannique:

«Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis e amico del Napoli, è sempre doloroso esonerare un amico del Napoli, l’ho ringraziato. Ma ai tifosi del Napoli bisogna sempre cercare di dare qualcosa di più. Calzona ha già lavorato sia con Sarri che con Spalletti e conosce l’80% dei calciatori».

De Laurentiis su Calzona

«Calzona scelta intelligente? Lo vedremo, il tempo è galantuomo, diamo a Calzona il benvenuto, cerchiamo di aiutarlo, senza contrasti. Sarà complicatissimo preparare la partita in poche ore. Sento tutti dire eh ma il Barcellona non è più quello di un tempo. Attenti, il Barcellona è sempre il Barcellona».

«Cosa ho chiesto a Calzona? Verrà qui domani mattina con tutti i suoi collaboratori, parleremo a lungo, poi andremo a Castel Volturno, lo presenterò anche se lui molti li conosce. Sarà pronto a immergersi in una nuova realtà poi dovremo scappare allo stadio per questa fatidica conferenza della Uefa. Uno dovrebbe avere il tempo di concentrarsi sulle cose serie della vita calcistica invece di fare le conferenze».

«Hamsik non sono riuscito a parlarci, era molto intrigato dalla possibilità di lavorare col Napoli».

Bonan: «Vedo la dignità di Mazzarri calpestata con i tacchi a spillo».

Alessandro Bonan a Sky Sport:

«Vedo la dignità di un allenatore come Mazzarri calpestata con i tacchi a spillo. Si possono portare avanti scelte sbagliate, ma non si può calpestare la dignità degli altri. Io penso che Mazzarri meritasse di guidare la squadra contro il Barcellona e ora a due giorni da una partita importante siamo di fronte a questo teatro. È una scena che non mi piace, vedo protagonisti che si comportano in maniera che non mi piace. Evidentemente perdo di vista l’aspetto sportivo.

Non riesco a guardare avanti, mi guardo intorno e vedo un allenatore trattato così».

