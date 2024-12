De Jong è il Barcellona: continue critiche alla stampa nate da delusioni e problemi finanziari (Relevo)

Laporta ha criticato Nike, ‘El Periódico’, Florentino Pérez e il Var. Anche Xavi non è stato da meno con i giornalisti durante la stagione.

Ieri le parole di Frenkie de Jong in conferenza stampa hanno fatto rumore. Il centrocampista olandese del Barcellona si è scagliato contro i giornalisti che spesso scrivono di un suo addio al club. Relevo ha evidenziato, però, che non è il solo del club ad essere andato contro la stampa:

“Frenkie de Jong ha scelto la caotica città di Napoli per continuare a gettare benzina su ciò che è diventato il Barcellona in questa stagione; delusioni sportive e crescenti problemi finanziari si uniscono alle critiche della stampa. Le frecciate di Frenkie de Jong si aggiungono a quanto scritto da quando Xavi ha annunciato che lascerà il club a fine stagione; il toto nomi degli allenatori è stato accostato ai possibili partenti. Non è la prima volta che la stampa viene attaccata dallo staff e sulle informazioni velate che ne escono. Xavi, critico sulla stampa durante la stagione in corso, ha sostenuto le dichiarazioni dell’olandese.

Lo stesso presidente, Joan Laporta, dopo l’addio di Xavi, ha rilasciato un’intervista su Rac-1 in cui ha criticato Nike, ‘El Periódico’, Florentino Pérez, Var, ponendo l’attenzione lontano da ciò che sta accadendo nel club. E l’allenatore stesso, quando la stagione stava iniziando a vacillare, ha sparato sulla stampa dopo una vittoria combattuta contro l’Almeria nell’ultimo match del 2024. In precedenza, Ronald Koeman non si mordeva la lingua di fronte alle critiche ricevute. O il famoso «Sei molto cattivo. Un’nterpretazione sempre negativa, mai positiva» di Louis Van Gaal a un giornalista”.

De Jong in conferenza stampa:

«La verità è che ultimamente sono un po’ arrabbiato per tutto ciò che la stampa scrive. Vengono scritte molte cose che non sono vere e non riesco a capirne il motivo. Alcuni giornalisti dicono cose non vere, delle bugie, e non so perché non vi vergogniate a dire determinate cose. Mi sto irritando un po’».

«Parlate molto del mio contratto, della mia situazione, dell’ingaggio. Ma c’è molto fumo, ci sono molte bugie. Fate delle cifre che sono molto lontane dalla realtà, è stata inventata una storia non vera. Sono molto felice al Barcellona, ho sempre detto che è il club dei miei sogni. Spero di continuare a giocare qui per molti anni. Io so che scrivete cose non vere perché sono il protagonista di queste chiacchiere. Credo che lo facciate anche con altri giocatori. Non ho la sensazione che questa cosa cambierà, ma credo che dovreste farlo. State inventando cose che non sono la verità».

