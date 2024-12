de Jong molto arrabbiato: «Sul mio futuro si scrivono tante cose non vere»

In conferenza: «Kvaratskhelia? E’ un giocatore di livello altissimo, fa la differenza, ha l’uno contro uno, il gol, l’ultimo passaggio. E’ un giocatore da tenere d’occhio domani»

Frenkie de Jong ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Champions League tra Napoli e Barcellona che si disputerà domani sera

Futuro? «La verità è che ultimamente sono un po’ arrabbiato per tutto ciò che la stampa scrive. Vengono scritte molte cose che non sono vere e non riesco a capirne il motivo. Alcuni giornalisti dicono cose non vere, delle bugie, e non so perché non vi vergogniate a dire determinate cose. Mi sto irritando un po’»

Sulla partita: come ci arrivate? «Siamo molto carichi perché sono due anni che non arriviamo a questa fase, c’è gran voglia di scendere in campo»

Cosa ti fa più arrabbiare? Accetterai il rinnovo? «Parlate molto del mio contratto, della mia situazione, dell’ingaggio. Ma c’è molto fumo, ci sono molte bugie. Fate delle cifre che sono molto lontane dalla realtà, è stata inventata una storia non vera. Sono molto felice al Barcellona, ho sempre detto che è il club dei miei sogni. Spero di continuare a giocare qui per molti anni. Io so che scrivete cose non vere perché sono il protagonista di queste chiacchiere. Credo che lo facciate anche con altri giocatori. Non ho la sensazione che questa cosa cambierà, ma credo che dovreste farlo. State inventando cose che non sono la verità»

Hai ricevuto offerte di rinnovo? «Mundo Deportivo scrive molto del mio futuro, anche oggi. Perché scrivete cose che non sono la realtà? Perché inventate cose?»

Napoli in crisi: cosa vi aspettate? «Il Napoli ha una squadra molto forte, con giocatori di masismo livello. Sono i campioni d’Italia e hanno molta qualità. Stanno facendo più fatica quest’anno in campionato, ma sono arrivati agli ottavi di Champions League e quindi sarà sicuramente una partita difficile»

Cosa pensi di Kvaratskhelia? «E’ un giocatore di livello altissimo, fa la differenza, ha l’uno contro uno, il gol, l’ultimo passaggio. E’ un giocatore da tenere d’occhio domani»

Come si prepara una partita contro un tecnico nuovo? «Noi le prepariamo bene tutte, non solo queste che sono speciali. Lo staff ci mostra di tutto e di più e lo faremo anche stavolta»

