Corona condannato per diffamazione ai danni di Icardi, Wanda Nara e Brozovic

Pubblicò un articolo: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. Multa da 20.000 euro

L’ex paparazzo Fabrizio Corona è stato condannato per aver diffamato Mauro Icardi, sua moglie Wanda Nara e l’ex Inter Marcelo Brozovic in un articolo sul sito ‘King Corona Magazine’ del febbraio 2019.

Secondo quanto riportato da Fanpage, il Tribunale di Milano ha stabilito che dovrà pagare una multa di 15mila euro per risarcire Nara e Icardi (7.500 euro a testa) e 5mila euro per Brozovic. L’articolo, nello specifico, è quello dal titolo “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. I risarcimenti risultano provvisionali, successivamente ci sarà la quantificazione complessiva dei danni non patrimoniali tramite la causa civile.

Ricordiamo che Fabrizio Corona era coinvolto anche nel caso scommesse del calcio, dove aveva rivelato nomi di alcuni calciatori che utilizzavano il gioco d’azzardo. Nicolò Casale e Stephan El Shaarawy l’avevano poi querelato.

Corona aveva anche affermato denunce per stalking a un capitano della Serie A

Dopo il caso scommesse in cui Fabrizio Corona è stato protagonista avendo fornito i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo ed avendo dato il via alle indagini, ha fatto una nuova rivelazione sulla sua pagina Instagram

Un notissimo calciatore, capitano di una squadra di Serie A e simbolo della Nazionale italiana è nei guai . Una escort lo ha denunciato cinque volte per stalking ed è stata richiesta l’attivazione del protocollo codice rosso, che tutela i casi più gravi e pericolosi

Scandalo nel calcio. Notizie esclusive riguardanti un giocatore della Nazionale . Lui un famosissimo idolo dei tifosi. Lei una bella escort. Nasce una relazione che finisce con cinque denunce per stalking pendenti sul giocatore e un codice rosso.

