Conte, lo storico vice: «Juve, Napoli o Milan? Non c’è nulla di certo, ma lui vorrebbe vincere la Champions»

A TuttoJuve.com : «Vedremo a maggio. Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto di qualche anno»

Angelo Alessio, vice di Conte alla Juve dal 2011 al 2014, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoJuve.com in cui ha parlato della situazione dei bianconeri, ma anche del possibile futuro di Antonio Conte. Il tecnico, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico, è molto ricercato per la prossima stagione anche dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Antonio Conte che cosa farà?

Dove lo vedremo?

«In una squadra che gli possa dare l’opportunità di poter lottare per un trofeo europeo e non solo per il campionato. A lui piacerebbe vincere la Champions, per cui l’augurio sarebbe di vederlo in un club italiano o estero che possa competere per questo obiettivo. Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto di qualche anno. Conosciamo tutti la bravura di Antonio nel costruire e andare poi a lavorare con quei giocatori per vincere».

Lo hanno accostato a Juve, Milan e Napoli? «E’ un professionista e può andare ovunque. Ogni giorno viene accostato a Napoli, Milan e Juventus, ma in realtà sono solo notizie giornalistiche e di vero ad oggi non c’è ancora nulla. Ora è presto, anche perché non prima di maggio sapremo dove andrà»

È chiaro che vedere antonio Conte accettare la panchina del Napoli non sarebbe facile. Il tecnico l’ha già rifiutata ad ottobre e per convincerlo nella prossima stagione ci vorrebbe, oltre ad uno stipendio adeguato, anche una squadra in grado di competere e vincere

