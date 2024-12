Conte, i “no” a De Laurentiis non erano e non sono definitivi (Tuttosport)

Il Napoli in Italia è probabilmente la società che più di altre potrebbe accontentare i desiderata di Conte da un punto di vista progettuale

“Conte sarà uno degli “oggetti” del desiderio dei grandi club europei in vista della prossima stagione”. comincia così Tuttosport un pezzo in cui parla del futuro del tecnico. anche in chiave Napoli

I no di Conte al Napoli

Perché il presidente del Napoli, De Laurentiis, è stato tre i primi a cercare l’ex Tottenham in questa stagione dopo il naufragio dell’esperienza Garcia

“Conte, però, dopo aver lasciato il Tottenham, ha preferito restare fermo: non aveva fretta di tornare subito in panchina ed entrare a stagione in corso non era nei suoi programmi. Detto ciò, i “no” a De Laurentiis non erano e non sono definitivi. Conte, come detto, non voleva subentrare e al tempo stesso voleva e vuole sposare un progetto che senta suo, nel quale sia coinvolto pienamente”.

Antonio dunque potrebbe ancora accettare la proposta del Napoli a giungo, considerando che il progetto azzurro è sicuramente tra quelli che accontenterebbero maggiormente il tecnico toscano “A fine stagione tutto potrebbe cambiare e oggi il club partenopeo in Italia è probabilmente la società che più di altre potrebbe accontentare i desiderata di Conte. Non solo da un punto di vista economico – oggi quella non è però una priorità dell’ex ct azzurro -, ma anche progettuale”.

