Casillas, 70enne iberica truffata da foto ritoccate dell’ex portiere: versati 36.000 euro

Ha perso i risparmi a causa di una ‘truffa sentimentale’. La donna: «A luglio mi ha chiesto il primo trasferimento di denaro, finché mi ha detto che era in ospedale».

Una donna spagnola di 70 anni ha mandato del denaro a truffatori che hanno usato foto dell’ex portiere Iker Casillas ritoccate. Secondo quanto riportato da Fanpage:

“Il furto dell’identità dell’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola è stato usato ai danni di una donna che ha perso i risparmi di una vita a causa di un ‘romance scam’, ovvero una ‘truffa sentimentale’ in cui si approfitta di situazioni di solitudine o debolezza di una persona per entrare nel suo cuore per poi chiedere l’invio, sempre più crescente, di somme di denaro. La donna iberica ha conosciuto un uomo attraverso i social network, poi il rapporto si è spostato su WhatsApp diventando sempre più intimo. Si è arrivati così al primo bonifico di 14mila euro e così via, fino alla somma complessiva di 36mila euro”.

Casillas, le parole della donna truffata:

«Abbiamo iniziato a usare WhatsApp a maggio scorso, a luglio mi ha chiesto il primo trasferimento di denaro e poi è stato uno dopo l’altro. Finché mi ha detto che era in ospedale. Era una persona normale e mi ha inviato delle foto presumibilmente di lui e di suo figlio. Quello che è successo è che successivamente mi ha detto che aveva avuto un incidente e mi ha mandato foto dall’ospedale, che mostravano la stessa persona da cui avevo ricevuto le altre foto. Mi ha promesso che sarebbe venuto in Spagna, che avrebbe voluto stare con me e che a lungo termine avrebbe portato suo figlio. Mi sono sentito emozionata, mi ha colto in un brutto momento e avevo bisogno di affetto in qualche modo ed è stato allora che sono caduta. Queste sono le promesse che ti fanno normalmente e ci ho messo un po’ a realizzarlo».

