Calcio italiano: arresti e feriti raddoppiati nella stagione 2022-23, in crescita anche il razzismo (Gazzetta)

I divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive sono 3748, mentre nel 2021-22 erano stati 1741.

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha registrato un passo indietro nella stagione 2022-23 rispetto alla precedente. Passo indietro, quindi, in termine di civiltà nel calcio italiano. La Gazzetta dello Sport spiega:

“Lo studio ha riguardato oltre 2600 partite così suddivise: 381 di Serie A, 390 di Serie B, 1188 di Serie C, 519 di campionati dilettantistici, 46 relative a competizioni internazionali, 113 di Coppa Italia/Coppa Italia di Serie C, 25 amichevoli. Quasi tutte le voci critiche hanno fatto registrare inquietanti rialzi, a partire dal numero degli arresti per comportamenti violenti passati dai 59 della stagione 2021-22 ai 125 – quindi più che raddoppiati – della stagione 2022-23. Parallelamente sono aumentati gli incontri con feriti (113 contro i 66 dell’annata precedente) e i feriti tra le Forze dell’ordine (147 rispetto a 72). Logica conseguenza è anche la crescita importante dei Daspo – divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive – che sono 3748 mentre l’anno scorso erano stati 1741. Per gli atti di discriminazione razziale, territoriale e antisemita sono stati rilevati 126 episodi”.

Di nuovo gli ultras tedeschi a Napoli dopo l’infausto precedente dello scorso anno con l’Eintracht Francoforte. Ieri c’è stata guerriglia in pieno centro a Napoli tra ultras Union Berlino e la polizia. Come la scorsa stagione i tedeschi – incappucciati con felpe bianche – hanno sfilato per le strade del centro. A piazza Dante gli scontri. È stato un vero e proprio attacco alle forze dell’ordine: è andata in scena una guerriglia urbana, negozi devastati tra via Toledo e piazza Dante. Ci sono feriti tra le forze dell’ordine, undici persone sono state arrestate. In precedenza i tifosi avevano sfilato lungo corso Umberto, vicino alla Stazione centrale.

ilnapolista © riproduzione riservata