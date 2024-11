Allegri sotto esame, sondaggio con l’entourage di Motta (Corsera)

Prima della partita persa contro l’Inter la Gazzetta scriveva che la Juve voleva trattenerlo con uno stipendio più bass

Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera della situazione della Juve dopo la sconfitta contro l’Inter di domenica sera e soprattutto di Allegri e lancia una bomba

“C’è chi ha dato un colpo di telefono all’entourage di Thiago Motta, nonostante Allegri abbia ancora un anno di contratto”

La situazione di Allegri

I bianconeri hanno perso la sfida scudetto contro l’Inter, che ha vinto però di “corto muso” all’Allegri su autogol. Si cominciano ad avvertire dunque le crepe

“C’è pure il manifesto programmatico del quarto posto: se comprensibile per i libri contabili, inizia ad alimentare brusii dal loggione dello spogliatoio. Pensiero strisciante: la Juve partecipa sempre per vincere, le partite e i campionati”

È chiaro che la stagione della Juve era partita meglio e ci sono stati tanti imprevisti, dal doping di Pogba alla squalifica di Fagioli, ma adesso, scrive il Corriere, Allegri deve cominciare a fare davvero i conti

La Juve vuole trattenerlo

Prima della sfida contro l’Inter la Gazzetta aveva scritto che la Juve voleva trattenerlo. Ma con uno stipendio più basso.

In pochi avrebbero scommesso su una Signora in piena corsa per il titolo a inizio febbraio dopo la precedente annata disgraziata. Invece i bianconeri stanno tenendo testa a una squadra che procede con un andamento forsennato e in più sono in semifinale di Coppa Italia. Il ritorno in Champions, l’obiettivo fissato dalla società in estate, non è ancora in cassaforte ma quasi e a questo punto ci vorrebbe un cataclisma per mancare la qualificazione all’Europa che conta.

