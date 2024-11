Valentino Rossi: «Alla velocità ti abitui. Se non corro mi stanco, mi manca qualcosa»

Intervista alla Faz. “La MotoGp è brutale, ora è come la F1. Ma 360 km/h sono troppi… Il mio segreto è sempre stato studiare gli altri”

“Alla velocità ti abitui”. Lo dice mentre rincorre qualcos’altro, Valentino Rossi. Prima erano le moto, ora sono le auto. Ora Rossi ha un figlio, ha 44 anni. Ed è sempre una star mondiale. Dice che però di correre non si stancherà “mai”. “Anzi. Mi sento molto stanco quando non corro. Mi sento come se stessi perdendo tempo, mi dà fastidio“.

Ne parla intervistato dalla Faz. E’ l’uomo di punta della Bmw nel Mondiale Endurance.

“Sinceramente, quando non corro, quando non sono in moto o in macchina, mi manca qualcosa. Mi piace davvero il gusto, la sensazione e la felicità che provo quando guido. E’ diventato più difficile mantenersi in forma. Tutto è iniziato quando avevo 40 anni. Devo fare una vita molto più tranquilla oggi, molto più coerente. Soprattutto devo allenarmi più di prima per ottenere più o meno lo stesso risultato. Ma anche se è faticoso: allenarmi ogni giorno fa parte della mia vita. Se non lo faccio, mi annoio”.

Passare alle vetture turismo da icona della MotoGp è un rischio… “Sì, è rischioso. Quando ero in MotoGp, ho sempre cercato di fare una o due gare automobilistiche a stagione per rimanere in allenamento. Negli anni ho maturato le mie esperienze. Ma certo, ho dedicato gran parte della mia vita a capire come andare veloce in moto. Anche se da bambino guidavo i kart. Ma è difficile per me. La MotoGp è completamente diversa. È estremamente popolare e riceve più attenzione. C’è più pressione, più rischi, ma anche più soldi”.

Il passaggio alle 4 ruote per Rossi “è interessante: i tempi sul giro sono simili. Con le quattro ruote frenare è più facile e puoi affrontare le curve più velocemente. Ma ehi, la MotoGp è brutale, è selvaggia. La potenza, l’accelerazione. Chiunque abbia mai guidato la MotoGP difficilmente troverà qualcosa di paragonabile. Ma guidare un’auto sportiva è fantastico, il livello è altissimo, una grande lotta! Ho molto da imparare, molte cose sono completamente diverse. Le gare a volte durano dodici o addirittura 24 ore. In MotoGp sono solo 40 minuti. Ma a tutto gas al 100% e poi addio. Qui è più una questione di strategia e, soprattutto, devo condividere la macchina con gli altri, ma questo mi piace molto”.

“In Motogp negli ultimi anni c’è stata molta spinta. La Ducati ha alzato notevolmente il livello. Adesso è come la Formula 1. Vediamo prototipi con molta aerodinamica, sempre più cavalli, un esercito di ingegneri sullo sfondo e molti soldi. Le moto sono davvero, davvero, davvero veloci. Le corse motociclistiche sono sempre pericolose, sì. Ma la MotoGp deve riflettere attentamente su dove vuole arrivare. Non devi esagerare. Mi piace la MotoGp come la Formula 1 per moto. Ma oltre 360 ​​chilometri orari in rettilineo? E’ troppo…“.

“Il problema è che sono un principiante molto vecchio. Se avessi dieci anni in meno sarebbe più facile. Queste macchine sono complicate, sai? I migliori piloti sanno come affrontarle molto bene. Devi essere veloce, ma anche intelligente. Se guidi in modo troppo aggressivo quando spingi, potresti riuscire a fare tre giri con un buon ritmo. Dopodiché tutto crea problemi, i freni, gli pneumatici. Non è facile. Io lavoro duro anche fuori pista. Questo è uno dei miei segreti per una lunghissima carriera ai vertici. Cerco sempre di imparare dai piloti più giovani. In MotoGp era già così. Analizzo i dati e le riprese di bordo degli altri. Guidiamo la stessa macchina. Se qualcun altro è un secondo più veloce di me nella stessa macchina nello stesso momento, ciò dimostra che deve essere possibile anche per me essere più veloce”.

“La velocità è qualcosa a cui ti abitui – dice Rossi – Con il passare del tempo sembra più lento. Quando arriverà il momento, potrai guidare l’auto con metà della tua capacità cerebrale. In questo modo si ha più spazio per pensare al resto, alla strategia ad esempio o alla manovra di sorpasso. Questa è la differenza tra buoni piloti e campioni. Anche questo ha a che fare con talento, carattere e passione. I migliori mettono tutto insieme”.

