Supercoppa italiana, dove e quando vedere i match in tv e streaming

Napoli-Fiorentina è la prima semifinale, giovedì 18 gennaio; il giorno seguente, Inter-Lazio. La finale lunedì 22 gennaio alle 20.

La Supercoppa italiana quest’anno ha un nuovo format che ricalca quello spagnolo: due semifinali e la finale. Ad affrontarsi quest’anno ci saranno Napoli e Fiorentina e dall’altra parte Inter e Lazio.

Dove e quando vedere i match di Supercoppa:

La prima semifinale sarà quella tra gli azzurri campioni d’Italia in carica di Mazzarri e i viola; il match si terrà giovedì 18 gennaio alle ore 20. Si potrà vedere in tv su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Lo stesso vale per la seconda semifinale, quella tra i nerazzurri e i biancocelesti, che si giocherà venerdì 19 gennaio ore 20.

La finale sarà trasmessa lunedì 22 gennaio alle ore 20.

Per chi vuole vedere le partite in streaming e utilizzare tablet, telefono o pc, basta registrarsi a Mediaset Infinity e selezionare, tra le dirette, quella di Canale 5. Chi è già registrato al sito, dovrà inserire nome utente e password. La visione sul sito è completamente gratuita.

I centrocampisti a pieno regime restano due: Lobotka e Gaetano. E il quadro va riepilogato. Anguissa è in Coppa d’Africa con il Camerun, Elmas è a Lipsia da prima di Natale, Demme un nuovo infortunato, Cajuste un vecchio infortunio da monitorare giorno dopo giorno fino alla semifinale e Zielinski uno svincolato di lusso reduce da un problemino che però non gli ha impedito di volare a Riyad. Qui Arabia Saudita: l’emergenza in mediana è sempre più profonda. Il tecnico è costretto ad attendere l’esito del programma di recupero di Cajuste e a testare le condizioni di Zielinski, fino a un paio di settimane fa titolare per definizione e neanche mai in discussione, ma dopo l’ultima debacle con il Toro, il forfait con la Salernitana e l’insistenza delle indiscrezioni che lo vogliono promesso sposo dell’Inter a giugno, a zero, la sua è inevitabilmente diventata una situazione estremanente delicata. Da maneggiare con cura.

