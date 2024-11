Supercoppa, il Napoli darebbe un senso alla stagione se dovesse vincerla (il Giornale)

La squadra in 6 mesi è rapidamente rotolata nelle gerarchie del calcio italiano. Con il trofeo anche Mazzarri avrebbe garantito il pass fino a maggio

Il tema del giorno, ovviamente è la Supercoppa. Ognuna delle quattro squadre che a Riyadh si giocheranno il trofeo ha i propri motivi per vincere. Per alcune è il momento del rilancio, per altre la conferma di continuità vincente. A Napoli, vincere la Supercoppa significherebbe rialzare la testa dopo sei mesi molto amari. De Laurentiis è passato dall’avere la squadra campione d’Italia, all’avere un squadra completamente ridimensionata. Più pensante ci va il Giornale secondo cui vincere la coppa significherebbe per il Napoli dare un senso alla stagione.

Le motivazioni del Napoli per vincere la Supercoppa

Non solo 8 milioni di buoni motivi. Ognuna club a Riyadh ha almeno un paio di motivi in più per vincere. La motivazione in più del Napoli secondo il Giornale:

“Prendi il Napoli, campione a giugno e in 6 mesi rapidamente rotolato nelle gerarchie del calcio italiano. Vincesse la Supercoppa, darebbe un senso a una stagione che finora non ce l’ha e Mazzarri avrebbe garantito il pass almeno fino a maggio. Non sarà semplice, già contro la Fiorentina, un’altra squadra che dopo le 2 finali perse l’anno scorso (Coppa Italia e Conference) vuole vincere la semifinale di stasera per conquistare il diritto di giocare per una terza Coppa in 8 mesi“.

Le motivazioni di Inter e Lazio

“Inter favorita di tutti, Zhang darà alla squadra un milione e mezzo di premio in caso di vittoria. L’Inter bicampione di Simone Inzaghi può centrare la quinta Supercoppa personale (staccando Lippi e Capello a 4) e la terza consecutiva per il club. Maurizio Sarri, l’unico che ha avuto il coraggio di dire ciò che pensa di questa trasferta, ritiene che la Supercoppa serva più al blasone degli allenatori che a quello dei club. Eppure vincesse la sua Lazio, sommerebbe un trofeo al secondo posto dell’ultimo campionato, valso tra l’altro il biglietto aereo per Riad. Non proprio un ciclo, ma almeno una vittoria“.

