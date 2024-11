Sinner in finale degli Australian Open: il più tedesco degli italiani contro il più latino dei russi (l’Equipe)

Sinner e Medvedev sono arrivati in finale attraverso percorsi opposti. Per la prima volta dal 2005 non ci sono né Federer, né Nadal, né Djokovic.

Questa notte la finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una finale che, come scrive l’Equipe, si annuncia “apoteotica”. Il massimo che al momento il tennis poteva regalare agli appassionati. E i motivi sono diversi. Uno fra tutti, non c’è Djokovic, sconfitto in semifinale dall’italiano. “Per la prima volta dal 2005, né Roger Federer, né Rafael Nadal, né Novak Djokovic indosseranno il loro outfit da finale domenica, l’ultimo giorno degli Australian Open”. I fantastici tre ora hanno degli eredi di tutto rispetto e tra di loro c’è proprio Jannik. “Questa edizione dello Slam ha dimostrato giorno dopo giorno una qualità di gioco mozzafiato e colpi di scena indimenticabili, di cui Daniil Medvedev e Jannik Sinner, gli ultimi due sopravvissuti, sono i principali custodi“.

Sinner il più tedesco degli italiani, Medvedev il più latino dei russi

Sia Sinner che Medvedev non sono certo in finale per caso. Dal primo gennaio 2023 sono i due tennisti che hanno vinto più partite. Il russo in Australia ha avuto qualche difficoltà, ha giocato per più di venti ore. L’italiano invece è arrivato in finale perdendo un solo set, il terzo contro Djokovic.

“Questo decimo confronto tra il più tedesco degli italiani e il più latino dei russi sarà il primo di uno Slam, in finale per di più, un’altezza dove l’italiano non ha mai messo il naso mentre Medvedev torna in finale per la sesta volta. «Vedremo se questo aspetto avrà un impatto sul livello di Jannik», si chiede Gilles Cervara, allenatore francese. Da un lato possiamo dire che è bello perché di fronte a noi non ci sono Novak o Rafa, ma Jannik che gioca un tennis incredibile e Medvedev dovrà trovare soluzioni per batterlo»“.

Gli italiani ad aver vinto uno Slam ad oggi sono solo Pietrangeli e Panatta

“Domenica mattina l’allievo di Darren Cahill potrebbe diventare il terzo italiano a vincere un titolo dello Slam, dopo Nicola Pietrangeli (Roland-Garros 1959 e 1960) e Adriano Panatta (1976). E qualcosa ci dice che non sarebbe l’ultimo“.

ilnapolista © riproduzione riservata