Samardzic al Napoli, c’è l’accordo: 20 milioni più 5 di bonus all’Udinese (Tmw)

Adesso mancano gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore che firmerà un contratto lungo da 1,8-2 milioni di euro netti a stagione

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Napoli ha definito il trasferimento di Samardzic dall’Udinese. Al club friulano 20 milioni di base fissa più 5 di bonus. Al calciatore 1,8-2 milioni di euro netti a stagione. Trovato l’accordo quindi anche con l’entourage del centrocampista che dovrebbe trasferirsi a Napoli in settimana.

C’è l’accordo tra il Napoli e l’Udinese per Samardzic

“Fra le due società la trattativa è praticamente definita in ogni suo aspetto, col Napoli che metterà sul piatto 20 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 5 di bonus eventuali. Ora la partita è fra il Napoli stesso e l’entourage del calciatore. Le parti però stanno lavorando con spirito costruttivo, col Napoli che ha tutta l’intenzione di chiudere quanto prima l’arrivo del classe 2002 che all’ombra del Vesuvio andrà a firmare un contratto lungo da 1,8-2 milioni di euro netti a stagione, con un balzo in avanti importante rispetto a quanto percepito all’Udinese fino ad oggi“.

Marino: «Non ci si può aspettare che Samardzic trascini subito il Napoli. Si deve inserire»

Sembra quasi fatta da giorni per il passaggio di Samardzic dall’Udinese al Napoli. Per quanto riguarda l’accordo dei due club l’operazione è condotta in prima persona dal presidente De Laurentiis che è in continuo contatto con Pozzo, ancora ieri sera, dopo la sconfitta contro il Torino i due si sono sentiti per cercare di chiudere la trattativa. Trattativa che aveva avuto uno stop a causa del padre e agente del calciatore e la mancanza di accordo sui diritti d’immagine e le commissioni. Ora sembra che anche questi punti siano stati sistemati e che l’operazione sia in dirittura d’arrivo. Sul tema ha parlato a radio Kiss Kiss, Pierpaolo Marino, ex d.g. di Napoli e Udinese.

«Samardzic in prospettiva futura sarebbe un grandissimo colpo, conosco il padre e spesso ho discusso con lui in fase di tesseramento e nel prosieguo del rapporto: lo reputo una persona ragionevole, poi non so cosa sia successo con l’Inter. Non sarà un ostacolo per farlo arrivare al Napoli, non è un rompiscatole. Però se si pensa che Samardzic debba trascinare da subito il Napoli…bisogna aiutarlo ad inserirsi in una realtà nuova. Può essere la ciliegina sulla torta».

