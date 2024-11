Pietrangeli: «Macché rosicone, sarei il più stupido del mondo se fossi geloso di Sinner»

A Repubblica: “Ogni volta che mi viene chiesto un commento, qualunque cosa dica, risulto come un rosicone invidioso. E io ci resto male”

“Ogni volta che mi viene chiesto un commento, qualunque cosa dica, succede sempre che a qualcuno risulti come un rosicone invidioso. E io ci resto male”. Per cui Nicola Pietrangeli vuole chiedere la storia del “sono io il più grande tennista italiano di sempre”, che ormai è diventato un meme che lo perseguita. Sinner ha vinto il suo primo Slam, chiudiamo sto capitolo, dice intervistato da Repubblica.

Pietrangeli su Sinner

“Adesso è un campione con la C maiuscola. Prima lo era con la c minuscola. Ma vede? Non si può dire nulla. Eppure è oggettivo, basta farsi un giro per i tornei e vedere cosa pensano i tennisti. Chiedete ai soci del Canottieri Roma, quando all’inizio dello Slam sostenevo che Jannik poteva farcela. Abbiamo scommesso anche delle bibite…”.

“Sinner è una ragazzo di ventidue anni, e io ne ho novanta. Sarei veramente la persona più stupida del mondo, se fossi geloso di Sinner. E poi… la sua storia mi piace, mi commuove. Sembra una fiaba per bambini: dal piccolo paesino di montagna fino alla conquista del mondo. Fantastico”.

Per Pietrangeli “la bellezza della storia di Jannik contrasta le zozzerie del mondo”.

“Ci sarò anche io dal presidente Mattarella. Sarà un bel momento. Gli dirò bravo. Semplicemente bravo. Cosa che gli avranno detto un milione di persone, ma di fronte a questi capolavori non c’è bisogno di ridondanze. E le persone vere non hanno bisogno di salire sul carro dei vincitori“.

