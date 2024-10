Perez, l’agente: «L’interesse del Napoli è concreto, Nehuen è onorato dall’idea di giocare lì»

A Radio Crc: «Non posso sbilanciarmi sulla trattativa, ci sono anche il Milan e la Fiorentina»

L’agente di Nehuen Perez, Federico Raspanti, ha parlarto a Radio Crc dell’interesse del Napoli per il giocatore dell’Udinese.

«Nehuen Perez al Napoli? Non ci sono ancora certezze, la verità è che c’è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. Nehuen è cresciuto notevolmente dopo l’esperienza all’Atletico e speriamo che migliori ancora. C’è stato un interessamento per il ragazzo anche da altri club italiani: il Milan e la Fiorentina, in particolare, ma al momento non c’è alcuna certezza, si attende di capire il futuro del ragazzo. C’è stato ovviamente l’interesse anche del Napoli, questo è reale e concreto, ma non posso sbilanciarmi sulla trattativa»

«Nehuen è uscito dalle giovanili dell’Argentina e conoscete il legame che c’è tra Napoli e Argentina per cui c’è tutta la volontà del giocatore a vestire la maglia azzurra. Mi piace sottolineare però che il ragazzo sta lavorando in attesa di sviluppi graditi. Ma sicuramente Argentina e Maradona sarebbero una combo ideale»

«Diritto di recompra? E’ vero, esiste la possibilità di recompra che può essere esercitata a fine stagione da parte dell’Atletico e che potrebbe addirittura salire a 15 milioni alla fine della prossima stagione. Si attendono gli sviluppi, ma posso dire che Nehuen è onorato e affascinato dall’idea di poter ripetere le imprese di Maradona a Napoli»

Napoli, sfuma definitivamente Dragusin, si prova il doppio affare con l’Udinese, Samardciz e Nehuen Perez

Gianluca di Marzio in collegamento con la trasmissione di calciomercato di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione delle trattative aperte del Napoli.

«Tramontata la pista Dragusin. Il Napoli ha fatto un’offerta di 20 milioni inserendo Ostigard e Zanoli, però il Genoa preferisce un’operazione solo cash e il Tottenham ha offerto 25 milioni più 5 di bonus. Cosa manca per chiudere? Nelle ultime ore il Bayern sta tempestando gli agenti del calciatore e il Genoa promettendo di fare un’offerta superiore al Tottenham. Al momento non è pervenuta e il tempo stringe, o arriverà nella notte o il giocatore domani partirà per Londra».

