Napoli, sfuma definitivamente Dragusin, si prova il doppio affare con l’Udinese, Samardzic e Nehuen Perez

Nessuna offerta dal Bayern per Dragusin, domani andrà al Tottenham. De Laurentiis prova il doppio affare con l’Udinese

Gianluca di Marzio in collegamento con la trasmissione di calciomercato di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione delle trattative aperte del Napoli.

«Tramontata la pista Dragusin. Il Napoli ha fatto un’offerta di 20 milioni inserendo Ostigard e Zanoli, però il Genoa preferisce un’operazione solo cash e il Tottenham ha offerto 25 milioni più 5 di bonus. Cosa manca per chiudere? Nelle ultime ore il Bayern sta tempestando gli agenti del calciatore e il Genoa promettendo di fare un’offerta superiore al Tottenham. Al momento non è pervenuta e il tempo stringe, o arriverà nella notte o il giocatore domani partirà per Londra».

Alternativa per il mercato del Napoli

«Il Napoli prenderà sicuramente Samardzic e poi come sostituzione di Draguin vorrebbe Nehuen Perez, giocatore da alcuni anni in Italia, che sta facendo molto bene all’Udinese. De Laurentiis, che gestisce tutte le trattative con Pozzo, vorrebbe fare una doppia operaizione. Vedremo se l’Udinese aprirà, ma deve prima trovare un sostituto»

«Dragusin, il Bayern ha offerto 30 milioni al Genoa. C’è l’accordo con l’agente»

Per Schira invece l’offerta del Bayern era arrivata al Genoa ed era una super offerta

“Il Bayern Monaco ha presentato al Genoa un’importante offerta da €30 milioni (bonus inclusi) per superare gli altri club e provare a ingaggiare Radu Dragusin. Per il difensore centrale, è pronto un contratto fino al 2028 (€ 2M/anno + bonus).

L’agente di Dragusin, Florin Manea, ha trovato l’accordo con il Bayern: firma fino al 2028 (€ 2M/anno + bonus). Il bayern sta spingendo per chiudere l’affare a 30 milioni, con l’offerta recapitata stasera al Genoa”.

Secondo Fabrizio Romano invece la trattativa tra Tottenham e Genoa esiste, ma è ancora tutto su proposte verbali e non ci sono offerte ufficiali

