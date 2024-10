Napoli, per Cajuste risentimento muscolare al flessore. Salta la Supercoppa (Sky)

Potrebbe saltare anche la finale in programma il 22 gennaio. Lo svedese sarà anche squalificato in campionato e salterà la Lazio.

Il Napoli è ormai in costante emergenza. Mazzarri dovrà fare ricorsa a risorse straordinarie dopo l”infortunio di Jens Cajuste. Lo svedese si è fatto male durante il secondo tempo di Napoli-Salernitana. Come riporta Sky, potrebbe trattarsi di un risentimento muscolare al flessore. A questo punto starà fuori sicuramente per la Supercoppa, in programma il 18 gennaio. In caso di finale, salterà anche quella. Poi, di ritorno in campionato sarà indisponibile anche contro la Lazio a causa della squalifica dopo il giallo rimediato da diffidato contro la Salernitana.

Napoli-Salernitana, si fa male Cajuste. Al suo posto Demme

Il secondo tempo di Napoli-Salernitana inizia con la spinta azzurra. Il secondo tempo del Napoli inizia meglio del primo. Il più volenteroso è il georgiano. Kvaratskhelia è ovunque, recupera, imposta e a volte rifinisce. Manca però ancora l’ultimo passaggio. Dal 56′ in campo c’è anche Raspadori, entrato al posto di Gaetano. La Salernitana continua a chiudersi a riccio e a ripartire quanto può. Al 75′, dopo un contrasto di gioco, Cajuste finisce a terra e nel rialzarsi sente dolore dietro la coscia. Lo svedese chiama subito il cambio. Mazzarri guarda in panchina e indica Demme che entra al posto dello svedese.

Un Cambio immediato e necessario. Ancora 1-1 al Maradona di Napoli, con il Napoli che continua a insistere senza trovare il gol.

Mazzarri su Cajuste: «Sono preoccupato, potrebbe restare fuori un po’»

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana parlando della partita e del momento di difficoltà che la squadra vive anche per le numerose assenze, alle quali si aggiunge ora quella di Cajuste che si è infortunato nella partita di oggi.

«Sono un po’ preoccupato, mi ha detto che ha sentito qualcosa. Sembra una roba muscolare e in questi casi si può rimanere fuori per un po’».

