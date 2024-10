Napoli, si continua a lavorare per il difensore centrale. In lista Perez, Martinez Quarta e Theate (Sky)

Per Ngonge c’è ancora distanza con il Verona

Sono passati circa dieci giorni dall’inizio del calciomercato e per ora l’unico acquisto del Napoli è Mazzocchi. Continuano le trattative per rafforzare la difesa e il centrocampo. Trattative che per ora non sembrano portare a qualcosa di concreto.

Gli aggiornamenti di Valentina Mariani a Sky Sport:

«Sfumato Dragusin, che ha scelto il Tottenham. Il Napoli si muove per il difensore centrale, sulla lista c’è Perez dell’Udinese, c’è stato un sondaggio per Martinez Quarta, ma c’è anche Theate. Se il Napoli dovesse scegliere un destro in lista ci sono Perez, in vantaggio su Martinez. Se dovesse scegliere un mancino c’è Theate»

Napoli: manca ancora l’accordo con Samardciz

«Trattativa per Samardciz,non c’è ancora l’accordo definitivo né con l’Udinese, né con il giocatore. Manca il sì definitivo del giocatore, che non ha scelto ancora il Napoli. C’è l’ombra della Juventus, che lavora su di lui per giugno»

«Il Napoli continua a lavorare per Ngonge. C’è ancora distanza con il Verona. C’è stato un sondaggio per Neuhaus, del Borussia Monchengladbach, che piace anche alla Lazio, che ha chiesto informazioni per un possibile prestito»

Napoli, spogliatoio al veleno per tanti mancati rinnovi e la voglia di andar via di altri giocatori. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava che parte ovviamente dalla lite tra Osimhen e il procuratore di Kvaratskhelia.

Prima o poi qualcuno avrebbe sollevato il coperchio della pentola in ebollizione, tra gli scontenti del Napoli c’è Kvara e il suo agente, Mamuka Jugeli, ci ha messo un attimo, dalla Georgia, per sottolineare la disparità di trattamento del suo giocatore con Osimhen, coperto d’oro col nuovo contratto prima di partire per la Coppa d’Africa. Kvara non ha rinnovato e come miglior giocatore della serie A della stagione scorsa, ha un ingaggio inferiore a un milione e mezzo.

