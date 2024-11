Napoli report: Mazzocchi e Cajuste tornano in gruppo. Primo allenamento per Traorè

Primo allenamento in azzurro per il nuovo centrocampista. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo

Il Napoli si allena in vista della finale di Supercoppa contro l’Inter, che si giocherà lunedì alle ore 21:00. Mazzocchi e Cajuste tornano in gruppo. Primo allenamento con la squadra per Traoè, nuovo acquisto arrivato in Arabia per rinforzare il centrocampo.

Napoli: report dell’allenamento

Il report della società:

“Il Napoli si è allenato questa mattina a Riyadh. Gli azzurri preparano la finale di EA Sports FC Supercup contro l’Inter che si giocherà lunedì 22 gennaio allo “Al-Awwal Park Stadium” alle ore 20 italiane (22 locali).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Primo giorno di allenamento per Traorè che ha fatto lavoro personalizzato in campo.

Cajuste e Mazzocchi hanno lavorato in gruppo. Personalizzato in campo per Demme“.

Ngonge può debuttare contro l’Inter e giocare da titolare contro la Lazio.Lo scrive la Gazzetta dello Sport che evidenzia come l’emergenza nel Napoli sembra che stia finendo.

Un’emergenza che sta per finire, quantomeno a livello numerico. Nelle ultime ore il Napoli ha accolto nel suo quartier generale di Riad anche i due ultimi acquisti, Hamed Traorè e Cyril Ngonge, arrivati in Arabia Saudita nella serata di ieri. Se per l’ex Sassuolo e Bournemouth si tratta di un modo per cominciare a conoscere i propri compagni e lavorare da subito alla ricerca della miglior condizione, l’arrivo dell’ex Verona è strategico anche in chiave Supercoppa: Ngonge, uomo chiave per la salvezza dell’Hellas dello scorso anno, potrebbe già debuttare lunedì e si candida anche per una maglia da titolare per domenica prossima contro la Lazio, quando alla ripresa del campionato Mazzarri dovrà fare a meno di Kvara, squalificato. Insomma, Napoli comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il campo dirà se il quarto posto sarà la stella polare.

