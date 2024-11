Supercoppa, nessun tesserato del Napoli parlerà dopo la finale

Solo il presidente De Laurentiis ha parlato prima a MediasetSport e poi in conferenza

L’Inter ha vinto la sua terza finale di Supercoppa Italiana, l’ha fatto al 91esimo. L’ha decisa l’arbitro Rapuano. Ma in Arabia il Napoli ha ritrovato l’anima e archiviato (si spera) il 4-3-3

Il vero rammarico è che a decidere la Supercoppa è stato l’arbitro. Rapuano ha diretto con due metri di arbitraggio diversi: all’inglese nel primo tempo, sorvolando su tanti cartellini gialli; molto fiscale nella ripresa in cui invece ha distribuito ammonizioni con discreta nonchalance. In questo cambio di linea, il Napoli è rimasto in dieci uomini: espulso Simeone per doppia ammonizione in pochi minuti: al 55esimo e al 60esimo. Il secondo giallo era inevitabile (un pestone ad Acerbi) ma il primo è stato senza dubbio eccessivo. Se avesse adottato anche nel primo tempo lo stesso metro della ripresa, Calhanoglu non avrebbe finito la partita.

Napoli in silenzio stampa

Al termine della finale il Napoli ha reso noto che nessun tesserato parlerà alla stampa. Solo il presidente De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a MediasetSport e in conferenza stampa

