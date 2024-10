Napoli in ritiro da domani fino al derby con la Salernitana (Tuttomercatoweb)

Non è ancora ufficiale, ma i calciatori sarebbero d’accordo corso con la scelta della società per ricompattarsi

Lo conferma Tuttomercatoweb, ma lo aveva fatto trapelare, senza alcuna conferma il direttore sportivo del Napoli Meluso ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Torino. Quando aveva spiegato che c’era stato un confronto con Mazzarri e i dirigenti e che domani, a Castel Volturno, avrebbero preso delle decisioni per invertire la rotta.

Il Napoli va in ritiro

“Scelta forte del Napoli dopo la netta sconfitta rimediata per mano del Torino. Come raccolto dalla nostra redazione, il club azzurro ha deciso di mandare la squadra in ritiro da domani fino alla prossima partita, il derby contro la Salernitana. Non è ancora ufficiale, ma i calciatori sono d’accordo con la decisione della società: un modo per provare a ricompattarsi in un momento di forte crisi, sia di gioco che di risultati”.

La contestazione dei tifosi

Dopo la terza rete parte una dura contestazione dei tifosi azzurri che lanciano dei fumogeni in campo e costringendo l’arbitro Mariani a fermare più volte il gioco.

Visibile la rabbia dei tifosi presenti a Torino che cantano a squarciagola contro i calciatori del Napoli

“Andate a lavorare”,

Vaffanculo allo scudetto meritiamo più rispetto”

“De Laurentiis noi vogliamo gente che lotta”

Chiara dunque la volontà dei tifosi di schierarsi con il proprio presidente e contestare invece le prestazioni dei calciatori rei, a loro avviso, di non impegnarsi come dovrebbero per vincere e portare a casa risultati.

Pioggia di fischi al grido di “Meritiamo di più” per i giocatori del Napoli sotto il settore ospiti dopo la pesante sconfitta sul campo del Torino.

ilnapolista © riproduzione riservata