Il Napoli ha 14 punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Anche se la confusione è totale, squadra e club sono nel caos, la Serie B non è un pericolo

Napoli, il pericolo Serie B non esiste: mancano sei punti alla salvezza

Ci si appiglia anche alla statistica: è mai successo che la squadra vincitrice dello scudetto l’anno successivo retroceda in Serie B non per ragioni extrasportive? Crediamo di noi. È il motivo per cui, assecondando il segreto di Pollyanna, e cioè riuscire a trovare sempre del positivo nella realtà, ecco che il Napoli in questa domenica di gennaio si ritrova col suo real tesoretto; i quattordici punti di vantaggio sul Verona terzultimo.

La vita è sempre una questione di prospettive. Ci si può arrabbiare o intristire per i venti punti di ritardo rispetto all’Inter campione d’inverno. Ci si può attardare ad analizzare i risultati ottenuti da Mazzarri dal suo arrivo sulla panchina del Napoli (altra geniale decisione di Aurelio De Laurentiis), sette punti in sette partite come il mitico Donadoni che venne poi esonerato. A questi risultati aggiungiamo l’eliminazione in Coppa Italia dopo il 4-0 in casa contro il Frosinone, la sconfitta a Madrid e la vittoria contro i modesti portoghesi del Braga. O, ancora, ricordare che il Napoli con 24 gol subiti ha l’undicesima difesa del campionato.

Ma la bella notizia c’è. Il Napoli di De Laurentiis ha 14 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non sono pochi. E non è un tesoretto da sottovalutare. Il Napoli è una barca scordata, non c’è un timoniere. De Laurentiis vive nell’iperuranio, circondato da uno stuolo di signorsì: in queste condizioni è sempre più arduo rendersi conto della realtà. Solo un presidente immerso nella realtà virtuale poteva pensare di riportare Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Facendo due rapidi conti, oggi il Verona ha 14 punti. Quindi possiamo dire che la quota salvezza sarà al massimo a 33 punti. Al Napoli mancano sei punti per essere salvo. E ci sembra la buona notizia di giornata. Il Napoli ora è nono in classifica con 28 punti, resta a cinque punti dal quarto posto ma davanti, oltre alla Fiorentina quarta (33), ha anche Bologna (32), Lazio (30), Atalanta (29), Roma (29). Il Torino è un punto dietro, a quota 27.

