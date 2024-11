Napoli, il difensore veloce non è arrivato (Repubblica)

La trattativa per Theate con il Rennes non è decollata e il Napoli ha deciso di rinunciare anche all’argentino Perez dell’Udinese

Napoli, il difensore veloce non è arrivato. A scriverlo è l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Il mercato ha aumentato la competitività della rosa (considerando i cinque cambi), meno dell’undici titolare. Il difensore veloce non è arrivato. La trattativa per Theate con il Rennes non è decollata e il Napoli ha deciso di rinunciare anche all’argentino Perez dell’Udinese, un centrale strutturato fisicamente ma senza quello sprint che la retroguardia azzurra ha perso dopo l’addio di Kim. Si andrà avanti con Ostigard che ha dimostrato un buon feeling con il nuovo assetto tattico. La decisione è stata presa e comunicata pure al club friulano.

Nei giorni scorsi.

L’ultima pedina di cui si era parlato era Perez. Un’affare da chiudere con l’Udinese che si è complicato negli ultimi giorni, ma il sogno del Napoli era Theate.

Mazzarri voleva Theate per il Napoli

Secondo Marco Giordano e Calciomercato.it addirittura l’affare sarebbe definitivamente saltato, complice, come aveva scritto Di Marzio, la permanenza di Ostigard: l’ottima prestazione di ieri contro la Lazio avrebbe infatti convinto il Napoli a non cederlo.

Marco Giordano scrive

Il vero desiderio di Mazzarri era Theate: l’uomo che per caratteristiche poteva far riproporre la difesa a 4 con la capacità di accorciare alla ‘Kim’. Saltata la trattativa con il Rennes, si sono fatte più attente valutazioni su Perez e su Ostigard.

Se Ostigard resta salta l’accordo per Perez

Di Marzio aveva anticipato in mattinata la questione

“Situazione in continua evoluzione in casa Napoli. Con il club azzurro orientato a trattenere Leo Ostigard a gennaio (titolare nella partita di ieri contro la Lazio ed elogiato fortemente dai tifosi sui social), oggi sarà una giornata importante per la decisione finale sull’affare Nehuen Perez con l’Udinese. Il Napoli, infatti, sta facendo delle nuove valutazioni sull’opportunità di chiudere o meno l’operazione per il difensore argentino“.

ilnapolista © riproduzione riservata