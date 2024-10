Napoli, Gaetano torna ad allenarsi con la squadra

Il report dell’allenamento di stamani. Continua il lavoro personalizzato in palestra per Olivera.

Il Napoli si sta preparando in vista del match contro la Salernitana di sabato alle ore 15. Il report dell’allenamento di stamani:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con esercizi di riscaldamento. Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica ed una serie di partitine a metà campo. Gaetano ha lavorato in gruppo. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra”.

Il valore del Napoli (Cormezz):

Il Napoli non è soltanto una società a proprietà a gestione familiare, anzi un one man show, come dicono gli americani. È anche una società piccola. Virtuosa nella gestione dei conti, ma la sua potenza economica è paragonabile a quella di una goletta leggera nel mare dei giganti. Basta un’annata storta perché le fiancate si sfondino. Quando il suo proprietario dice di aver rinunciato a offerte di un miliardo per la vendita del club fa un torto al buon senso degli eventuali compratori. Il Napoli, eccetto il suo brillante curriculum sportivo (lo è ancora, fino ad oggi, nonostante tutto) e i suoi conti sani non ha molta sostanza da offrire: il valore della rosa è deperibile come la neve. E il modello di business del Napoli impone buoni risultati subito per rimanere nel giro dei soldi, una bella ghigliottina quando le cose vanno male. Bisognerebbe uscirne cambiando modello.

Il Napoli , finora fortemente incline a intervenire su difesa e centrocampo, ha riempito la sua agenda di mercato anche con il nome di quest’ala destra veloce, talentuosa, micidiale in contropiede e capace finora di segnare 5 gol (con 2 assist). Ngonge è l’uomo che più di chiunque ha rilanciato le ambizioni di salvezza del Verona nell’ultimo periodo ed è considerato un profilo interessante per concedere alternative a Mazzarri nel tridente. Alternative a Kvara e Politano: l’eventuale arrivo del belga è slegato dalla questione dell’offerta dell’Al-Shabab per l’esterno della Nazionale e anche a quella del suo rinnovo. Una storia aperta da un po’ che De Laurentiis e il suo manager Giuffredi riapriranno in Arabia, a Riyad, in occasione della lunga trasferta per la Supercoppa

