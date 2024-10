Politano, De Laurentiis e Giuffredi parleranno del rinnovo in Arabia (Corsport)

L’arrivo di Ngonge dovrebbe essere slegato alla possibile partenza di Politano per l’Arabia che invece rinnoverà col Napoli a breve

Non è un mistero l’interesse per Politano dall’Arabia, con l’Al Shabab è pronto ad accoglierlo con uno stipendio da 7 milioni annui, e le difficoltà incontrare fino ad ora per il suo rinnovo, tanto che nei giorni scorsi era emerso il nome Ngonge come suo possibile sostituto. Il Corriere dello Sport oggi conferma invece le indiscrezioni di Sky di ieri secondo cui De Laurentiis e Giuffredi sono pronti a chiudere il rinnovo di Politano Arriva il rinnovo di Politano

“Fatto sta che il Napoli, finora fortemente incline a intervenire su difesa e centrocampo, ha riempito la sua agenda di mercato anche con il nome di quest’ala destra veloce, talentuosa, micidiale in contropiede e capace finora di segnare 5 gol (con 2 assist). Ngonge è l’uomo che più di chiunque ha rilanciato le ambizioni di salvezza del Verona nell’ultimo periodo ed è considerato un profilo interessante per concedere alternative a Mazzarri nel tridente.

Alternative a Kvara e Politano: l’eventuale arrivo del belga è slegato dalla questione dell’offerta dell’Al-Shabab per l’esterno della Nazionale e anche a quella del suo rinnovo. Una storia aperta da un po’ che De Laurentiis e il suo manager Giuffredi riapriranno in Arabia, a Riyad, in occasione della lunga trasferta per la Supercoppa”.

Sky sul rinnovo

Massimo Ugolini aveva parlato dell’imminente rinnovo a Sky

«La prima considerazione che abbiamo fatto, viste la difficoltà del rinnovo, era relativa a Politano. Si pensava che il Napoli iniziasse a ragionare per un futuro senza di lui. Invece a breve rinnoverà il contratto. C’è serenità. La riflessione invece è un’altra, Lindstrom non ha prodotto le prestazioni che il Napoli sperava producesse in campo. Pochi minuti giocati, poche partite convincenti, è rimasto nelle sabbie mobili di questa stagione. Al Napoli è costato circa 30 milioni. Club alla disperata ricerca di gol, per questo l’improvvisa accelerazione. Attenzione quindi ai movimenti in attacco».

