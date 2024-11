Napoli, è fatta per Popovic: sarà girato in prestito al Frosinone (Di Marzio)

Visite mediche già in programma, bisogna solo limare gli ultimi dettagli tra Napoli, Frosinone e l’entourage del giocatore poi il giovane sarà a disposizione di Di Francesco

Il Napoli chiude l’affare Popovic, in sinergia con il Frosinone. Lo aveva ammesso qualche giorno fa anche il direttore sportivo dei ciociare, Guido Angelozzi. Adesso Matija Popovic, talento classe 2006, dovrà sostenere le visite mediche per il Napoli. Poi il club di De Laurentiis lo girerà in prestito al Frosinone. A confermare la conclusione della trattativa è Gianluca Di Marzio:

“Le visite mediche di Popovic sono pronte e le parti sono al lavoro per preparare gli ultimi documenti e limare gli ultimi dettagli tra Napoli, Frosinone e l’entourage del giocatore. Dopo che Popovic avrà terminato le visite mediche con il Napoli, andrà Frosinone, dove inizierà ufficialmente la sua avventura in Serie A“.

Di Marzio aveva già annunciato l’interessamento del Napoli e la voglia di chiudere in fretta la trattativa. Il giovane attaccante era un obiettivo anche del Milan, del Bayern Monaco e del Porto.

“Il club azzurro sta spingendo: si potrebbe delineare un’operazione in sinergia con una società che potrebbe essere il Frosinone. Il giocatore in queste ore è stato proposto anche a altre italiane come, ad esempio, l’Inter. La sfida è aperta, dunque, per il giovane attaccante che è stato ad un passo dal vestire rossonero“.

Chi è Matija Popovic?

Un talentuoso calciatore classe 2006, lo scorso 8 gennaio ha compiuto 18 anni. Il ragazzo è nato in Germania, ma cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado. Si è messo in mostra a suon di gol: con l’Under 17, nella stagione 2022-2023, il serbo ha segnato 20 gol in 24 partite. Si tratta di un giocatore duttile, bravo a spaziare su tutto il fronte di gioco offensivo e dotato inoltre di un’importante struttura fisica (193 centimetri).

La sinergia tra Napoli e Frosinone per Popovic

Il responsabile dell’area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta, ha parlato a Sky Sport, affrontando anche il tema relativo alle possibili mosse di mercato del club ciociaro in questo gennaio:

«Cerco di fare il mio mestiere nel migliore dei modi. Speriamo di trovare un terzino il prima possibile e accontentare il mister. Nell’ultimo periodo è stato sacrificato, senza tanti difensori».

Sinergia con il Napoli per Popovic?

«Lo spero, non è facile ma è ambito da parecchi club. Ci proviamo, se abbiamo accanto una società importante ci lavoreremo insieme»

ilnapolista © riproduzione riservata