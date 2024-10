Napoli: c’è interesse per van Breemen, difensore centrale del Basilea (Sky)

Al momento però non c’è vicinanza tra le due parti

Continuano le trattative di calciomercato del Napoli e gli obiettivi principali sono sempre gli stessi: rinforzi in difesa e a centrocampo.

Luca Cilli, giornalista Sky, dà gli ultimi aggiornamenti sul mercato degli azzurri:

«Giornata significativa per il Napoli perché deve trovare il difensore dopo aver trattato Dragusin, che è destinato al Tottenham. Qui c’è un nome nuovo per la difesa, che è Perez. C’è quindi una doppia trattativa in corso con l’Udinese. Perez è un difensore che sta facendo molto bene, tanto che l’Udinese non vorrebbe privarsene già a gennaio. Se dovesse arrivare una proposta importante l’Udinese a quel punto potrebbe anche cambiare idea. La richiesta è di 12 milioni, il Napoli c’è e ne discuterà con i dirigenti dell’Udinese. Sul giocatore ci sono anche Milan e Fiorentina, due interessi che non sono nell’immediato ma per l’estate».

«Per Samardciz oggi ci sarà l’incontro tra il Napoli e il padre-agente, che è sempre l’ago della bilancia. Oggi il Napoli proverà a superare definitivamente tutte le criticità che sono emerse nell’ultimo periodo al tavolo della trattativa, per quanto riguarda commissioni, gli stipendi, la durata contrattuale».

NAPOLI: IDEA VAN BREEMEN IN DIFESA

«In difesa il Napoli è su un difensore centrale che gioca in Svizzera, in Basilea, è un classe 2003 molto interessante, Van Breemen, che nonostante la giovane età ha una dote interessante: quella di leader del reparto difensivo. Al momento non c’è vicinanza tra le due società per quanto riguarda la proposta del Napoli e la richiesta del Basilea. Resta il fatto che è un giocatore su cui il Napoli sta seriamente ragionando»

Samardzic: il padre agente è in Italia per definire l’accordo con De Laurentiis (Gazzetta)

Il Napoli è in trattativa con l’Udinese per l’acquisto di Lazar Samardzic. Oggi è finalmente arrivato il giorno dell’arrivo in Italia del padre agente, che continuerà a trattare con De Laurentiis in cerca di un accordo.

La “Gazzetta dello Sport” scrive:

“È il giorno più atteso per il mercato del Napoli: oggi arriverà in Italia Mladen Samardzic, papà di Lazar e co-agente del centrocampista dell’Udinese. Appuntamento in video-call con Aurelio De Laurentlis, ancora in Spagna per questioni personali. Sono i grandi protagonisti della trattativa che per diventare “acquisto” deve per forza passare da una loro – simbolica – stretta di mano. De Laurentiis vuole Samardzic da tempo, affascinato dal talento dalla bellezza del tocco palla del serbo cresciuto in Germana, che al Maradona ha segnato due volte nelle ultime due stagioni e pochi mesi fa con uno slalom degno del nome dello stadio di Fuorigrotta”.

