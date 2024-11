Mourinho ha mostrato interesse per la proposta dell’Al Shabab

Secondo fonti arabe l’accordo attende l’approvazione della commissione finanziaria del Ministero dello Sport.

Sub ito dopo l’esonero da allenatore della Roma, tante voci si sono levate sul possibile futuro di Josè Mourinho. In tanti vorrebbero lo Special One in panchina, secondo alcuni voci il suo agente Mendes avrebbe avuto contatti anche con il Napoli di De Laurentiis. Questa sera arrivano invece notizie che anche l’Arabia Saudita, con l’Al Shabab si è fatta avanti per il tecnico portoghese

Secondo un giornalista della SSC, il consiglio direttivo di Al Shabab 🇸🇦 ha aperto le trattative con José Mourinho e gli ha presentato il progetto del club. Mourinho avrebbe mostrato interesse.

🚨⚪️⚫️ 𝗥𝗨𝗠𝗢𝗥 | 𝗠𝗢𝗨𝗥𝗜𝗡𝗛𝗢 𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗔́𝗕𝗜𝗔? (🌗) Segundo jornalista da SSC, a diretoria do Al Shabab 🇸🇦 abriu negociações com José Mourinho e apresentou a ele o projeto do clube. Mourinho teria demonstrado interesse.pic.twitter.com/4ukpMA2FJf — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 18, 2024

Secondo tre fonti giornalistiche arabe ora l’accordo attende l’approvazione della commissione finanziaria del Ministero dello Sport.

Sondaggio di Mendes con De Laurentiis

Mourinho senza panchina attira l’interesse di diversi club. In questi giorni si è parlato anche dell’interesse dell’Arabia Saudita e del Brasile. Tuttavia, la volontà dello Special One, sembra quella di continuare ad allenare ancora ad alti livelli.

Così il suo procuratore, Jorge Mendes, ha alzato la cornetta del telefono e ha composto il numero di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. C’è la volontà di capire l’interesse del Napoli ad avere sulla panchina un allenatore come Mourinho. Secondo quanto riporta Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss, la risposta di De Laurentiis è stata “attendista”.

“Telefonata Mendes-De Laurentiis. Nel giro di chiamate post esonero, Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, ha sentito Adl per capire se ci fosse interesse sul suo assistito. Risposta attendista da parte del presidente azzurro“.

