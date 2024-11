Mourinho è più pragmatico che difensivo, gioca il calcio che le sue squadre possono giocare (The Athletic)

Ha allenato squadre che non lottavano per il titolo. Continua a ottenere il meglio nel breve periodo, alla lunga i giocatori si stancano di lui

Il recente esonero di Mourinho è stato molto divisivo, tra chi lo rimpiange e chi invece è contento che se ne sia andato. Il calcio di Mourinho, più difensivo, è diverso da quello che “va di moda” e che piace di più, come quello di Guardiola.

“The Athletic” cerca di spiegare come mai a distanza di vent’anni, Mourinho piaccia di meno e lo fa argomentando con cinque ragioni.

Prima ragione: il rapporto con i calciatori

In primo luogo, è evidente che i calciatori prima o poi si stancano di Mourinho come figura di riferimento e finiscano per annoiarsi dei suoi metodi. Questo si è già visto con il Real Madrid, il Chelsea, il Manchester United, e il Tottenham e, in una certa misura, con la Roma.

Allo stesso modo, vale la pena riconoscere che Mourinho offre vantaggi a breve termine. La sua squadra, il Real, ha sconfitto il Barcellona di Pep Guardiola vincendo la Liga, il suo Chelsea ha vinto la Premier League e il suo Manchester United ha vinto l’Europa League e la Coppa di Lega. Il Tottenham ha vissuto una breve ripresa e ha raggiunto la finale di Coppa di Lega (è stato esonerato poco prima) e la Roma ha vinto l’Europa Conference League e poi ha raggiunto la finale di Europa League.

I periodi in cui Mourinho è in panchina generalmente finiscono male, ma proprio come è miope per i club trascurare i problemi a lungo termine, sarebbe irragionevole considerare Mourinho un completo fallimento in qualsiasi dei suoi compiti, con la discutibile eccezione del Tottenham.

Il calcio di Mourinho è “antiquato”, ma si adatta alle ultime squadre che ha allenato

Secondo motivo: il gioco difensivo

In secondo luogo, lo stile di calcio di Mourinho, in termini di valore di intrattenimento, ora sembra antiquato e piuttosto difensivo. Questa è stata una critica costante per tutta la sua carriera, ma spesso era un’esagerazione. Mourinho è sempre stato pragmatico piuttosto che decisamente difensivo e molte delle sue squadre hanno giocato un ottimo calcio offensivo quando richiesto. È quasi impossibile vincere titoli di campionato nell’era moderna essendo prevalentemente difensivi.

Ma lo sport, in generale, ha continuato a basarsi su una crescita audace e sul tentativo di superare gli avversari piuttosto che mantenere la porta inviolata e andare in contropiede. Anche se il calcio è diventato più avventuroso, l’approccio di Mourinho è rimasto lo stesso.

Ma rimanendo pragmatico, è diventato effettivamente più difensivo. Perché? Perché i suoi ultimi due incarichi, per la prima volta, non sono stati con formazioni che puntavano al titolo ma con squadre di fascia medio-alta. Obiettivi più modesti significano che Mourinho è stato ancora meno costretto ad attaccare.

Terzo motivo: i metodi di allenamento

In terzo luogo, Mourinho non sembra credere nell’importanza delle squadre super in forma. I suoi metodi di allenamento si sono sempre basati sul concetto di periodizzazione, dove il condizionamento fisico è integrato in esercizi tecnici e tattici. Questo era originariamente un concetto portoghese e fu rivoluzionario quando arrivò ai vertici due decenni fa, ma da allora questi metodi sono stati replicati e superati. Alla lunga le squadre di Mourinho sembrano esaurire le proprie energie.

Quarto motivo: la mancanza di pressing

In quarto luogo, il concetto che ha caratterizzato l’ultimo mezzo decennio circa nel calcio europeo di massimo livello è stato il pressing. In generale le squadre di Mourinho sono ancora molto brave sotto vari aspetti tattici, ma il pressing non è mai stato il loro forte. Questo è, ovviamente, legato ai due punti precedenti: Mourinho non è ossessionato dal fatto che la sua squadra domini le partite e le sue squadre non sono in grado di sprintare ancora e ancora per 90 minuti. Le sue squadre pressano in alcune occasioni, ma non con la tenacia o la coesione che ci si aspetta da una squadra moderna di alto livello.

Quinto motivo: il suo puntare sulla brillantezza individuale

Quinto e ultimo punto: Mourinho è un po’ fuori passo rispetto agli altri allenatori moderni perché fa affidamento sulla brillantezza individuale.

