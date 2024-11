Tra Smalling e Mourinho vecchie scorie, allo United Mou lo accusava di non avere coraggio (Telegraph)

È stato un rapporto controverso anche in passato. Su Instagram il calciatore risponde al portoghese

Chris Smalling, il vero oggetto misterioso di questa Seria A, finalmente si è palesato. Ha pure rilasciato alcune dichiarazioni. Le ha affidate al suo profilo Instagram e, giusto per tranquillizzare una piazza da due giorni in fermento, ha pure risposto in qualche modo alle vecchie accuse di Mourinho.

Lo Special One più volte ha risposto a chi gli chiedeva notizie sul difensore inglese di non avere risposte. “Forse non sopporta il dolore“, era una delle frasi, forse più infelici, pronunciate dal portoghese durante le conferenze. Mourinho aveva affermato che Smalling «non è in grado di sopportare il dolore», che ci sono persone «che hanno una soglia del dolore più alta pur non essendo atleti professionisti».

L’ex Manchester United ha respinto le accuse di Mourinho. Come ricorda il Telegraph, tra allenatore e difensore non è la prima volta che accade una cosa del genere. Su Instagram il difensore inglese ha scritto:

«Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai chiesto, né contemplato, di lasciare questo grande club. A nessun calciatore piace trascorrere le proprie giornate su un lettino fisioterapico, e questo periodo di tempo lontano dai miei compagni di squadra mi ha messo alla prova, con un imprevisto dopo l’altro. Ho messo e metterò sempre al primo posto le esigenze dei miei compagni di squadra, ma la priorità assoluta dello staff medico è di garantire che io possa garantire un contributo significativo nella seconda parte di questa stagione e nelle stagioni a venire».

Una chiara risposta alle accuse del suo ex allenatore.

Come ricorda il Telegraph, nel 2016, quando Mourinho allenava il Manchester United, Smalling era stato già oggetto di critiche. “Dopo una vittoria contro lo Swansea, [Mourinho disse che] Smalling “non pensava di poter giocare al 100% sentendo dolore”. Solo dopo emerse che il difensore si era rotto un dito del piede nella partita precedente contro il Fenerbahce. Smalling si era fatto anche un paio di iniezioni antidolorifiche per poter giocare contro il Chelsea tre giorni dopo il Fenerbahce“.

Una sorta di bersaglio che Mourinho colpisce anche ad aprile del 2016. Quando “Mourinho affermò che Smalling era troppo “cauto” nell’approccio, nel dichiararsi disponibile per le partite. Doveva essere più “coraggioso” (secondo Mourinho, ndr)”.

