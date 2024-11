Moggi contro la Supercoppa: «Potrebbe condizionare il rendimento dei calciatori in serie A» (Libero)

“Si critica la Superlega prima che nasca e poi si va in Arabia a cercare i soldi in una competizione sbagliata come date e come partecipazione”.

Parte dalla Superlega l’analisi di Luciano Moggi su Libero inerente a campionato e Supercoppa Italiana

“Si critica la Superlega, ancor prima della nascita, eppure la sua finalità dovrebbe essere quella di arricchire le povere casse delle società di calcio. Poi si va in Arabia a cercare i soldi in una competizione sbagliata come date e come partecipazione”.

Il calendario della Supercoppa potrebbe alterare la Serie A

“Purtroppo senza tener conto che così il calendario potrebbe incidere negativamente sull’esito della serie A. Probabilmente si sono sottovalutati i disagi del trasferimento, le partite da giocare a Riad, quelle di campionato da recuperare in Italia e il cambiamento di clima che potrebbe influenzare in negativo il rendimento degli atleti di ritorno dalla competizione”

Come tornerà l’Inter da Riad?

“Sarà interessante vedere il rendimento dei giocato dell’Inter al ritorno da Riad. Va dato loro atto che prima della partenza erano i migliori e primi in classifica, tallona da vicino dalla Juventus che non è coinvolta nella Supercoppa e nemmeno nelle coppe europee. Se al ritorno l’Inter dovesse accusare la fatica per i recuperi delle partite e per g impegni in Champions, la Juve ne potrebbe approfittare”.

