Mbappé: «Non ho ancora deciso il mio futuro. Con Al Khelaifi ho un accordo»

Il Psg ha vinto il primo trofeo della stagione, il Trofeo dei Campioni (Trophée des Champions, la supercoppa francese). Battendo il Tolosa 2-0 grazie ai gol di Lee Kang-in e di Mbappé. A fine partita, il talento del Psg ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Il contratto di Mbappeé scade il prossimo giugno, dal 1° gennaio 2024 è libero di unirsi a qualsiasi club di sua scelta.

«Siamo felici di tornare a casa con il trofeo. Sono molto motivato per quest’anno, è molto importante. Abbiamo dei titoli da conquistare. Ne abbiamo già vinto uno, è cosa fatta. Non ho ancora preso una decisione sul futuro, non ho fatto una scelta. Con l’accordo che ho stretto con il presidente (Nasser Al-Khelaïfi) quest’estate, qualunque sia la mia decisione, siamo riusciti a proteggere tutte le parti, a preservare la serenità del club per le sfide future, questa è la cosa più importante, diciamo che è secondaria».

Il ragazzo di Bondy ha poi continuato:

«Nel 2022 non sapevo cosa fare fino a maggio. Se so cosa voglio fare adesso, perché restare qui? Non avrebbe senso. La cosa più importante sono davvero i titoli, abbiamo un gruppo giovane e determinato che vuole vincere trofei. La mia situazione, all’interno del club non interessa a nessuno».

Rmc Sport rivela che l’accordo tra Mbappé e il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, riguarda il congelamento di alcuni bonus:

“Questo accordo si è concluso all’inizio di agosto, come punto finale del braccio di ferro tra la star parigina e il suo management. Irritato dalla decisione di Mbappé di non esercitare l’opzione per un ulteriore anno di contratto, il Psg lo aveva allontanato dal gruppo durante la preparazione mettendolo fuori rosa, privandolo della tournée in Asia e della prima partita di Ligue 1 contro il Lorient (0-0). Il 13 agosto, il giorno dopo questo incontro, il Psg ha finalmente annunciato il reinserimento di Mbappé nel gruppo “dopo discussioni molto costruttive e positive” con il giocatore. Queste discussioni nascondevano un accordo tra il giocatore e il club. L’ex monegasco ha accettato che una parte delle somme dovute per il momento non gli venga pagata. Tale cifra ammonterebbe a circa 80 milioni di euro, che corrisponde al congelamento di vari bonus“.

