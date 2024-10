Martinez Quarta (che piace al Napoli): «Futuro? Non si sa mai cosa può accadere»

Al format Viola Star: «Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, lo sogniamo tutti. Ma dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno».

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta è stato ospite al format “Viola Star” dei canali ufficiali del club e ha parlato del suo rapporto con il club; il centrale argentino è stato accostato al Napoli in questa sessione di mercato.

«È molto piacevole andare a giro per la città e fare foto, autografi. Lo faccio volentieri, vuol dire che fai le cose per bene quando ti apprezzano. Sono incantato da questi tifosi, ci danno sempre sostegno. È importante, ci motiva».

Sui suoi obiettivi personali e di squadra ha dichiarato:

«Continuare a crescere come giocatore e come persona. Cercare di migliorare sempre, dare sempre il massimo e senza pensare al futuro, che non si sa mai cosa può succedere. Stiamo facendo una grande stagione ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, lo sogniamo tutti. Ma la verità è che dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno».

Stamani a Sky su Martinez Quarta e gli altri difensori sondati dal Napoli:

«Sfumato Dragusin, che ha scelto il Tottenham. Il Napoli si muove per il difensore centrale, sulla lista c’è Perez dell’Udinese, c’è stato un sondaggio per Martinez Quarta, ma c’è anche Theate. Se il Napoli dovesse scegliere un destro in lista ci sono Perez, in vantaggio su Martinez. Se dovesse scegliere un mancino c’è Theate».

Anche Di Marzio ieri ha parlato di lui:

«Il Napoli sta cercando un difensore. Ha riporovato ma senza successo per Dragusin. Il Napoli sta cercando un difensore. In queste ore è emerso un nuovo nome: Martinez Quarta per la difesa».

