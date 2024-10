Luis Suarez: «Pensavo che Leo avrebbe concluso la sua carriera al Barça, non pensavo di incontrarlo di nuovo»

All’Inter Miami ritrova Messi, Busquets e Jordi Alba: «Ci incontreremo per vedere il Clasico, sapete già per chi tiferemo. È bello averli incontrati di nuovo»

Luis Suarez è un nuovo giocatore dell‘Inter Miami. Negli States ritrova Messi ma anche Busquets e Jordi Alba, suoi ex compagni al Barça. Le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Inter Miami riportate dal Mundo Deportivo.

«Non immaginavo che saremmo stati di nuovo insieme perché pensavo che Leo avrebbe concluso la sua carriera al Barça. Nel 2019 immaginavamo di vincere tutto al Barcellona e sognavamo di ritirarmi lì. Prima me ne sono andato io e poi mi hanno seguito tutti gli altri».

La prima conferenza stampa di Luis Suarez con la maglia dell’Inter Miami

Domani si gioca il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, finale di Supercoppa spagnola. Ovvio che Suarez, insieme a Messi, Busquets e Alba guarderanno la partita con indosso i loro vecchi colori:

«Non ne abbiamo ancora parlato ma probabilmente ci incontreremo per vederlo perché ci piace. Amiamo il Barcellona e una finale di Supercoppa è sempre bella da vedere. Sai già quale per quale squadra tiferemo. Auguro il meglio alla società e ad alcuni compagni».

Suarez ancora sul Barcellona:

«Essere in una finale di Supercoppa dimostra che c’è una buona squadra. So che in Lega non sono all’altezza delle aspettative, ma hanno delle vittorie consecutive. La squadra è in costruzione, sono tanti i nuovi giocatori ed è difficile ma piano piano tutti i problemi che hanno si risolveranno. La prima sfida è domani, provare a vincere una coppa che aiuterà Xavi e tutta la squadra emotivamente e moralmente».

Perché Suarez ha scelto l’Inter Miami? Semplice, c’è lo zampino dei suoi ex compagni:

«Ognuno ha la sua vita e la sua famiglia, mi hanno parlato benissimo, sono molto contenti. Per Sergio è la prima squadra diversa dal Barça e il cambiamento poteva essere un po’ difficile, ma oggi mi ha detto che i bambini stanno bene, questo è importante. Anche per Jordi, dopo tanti anni al Barcellona, ​​si tratta un cambiamento molto grande, con tre figli è difficile. Leo era più abituato e io lo sono ancora più di loro per via delle squadre che ho cambiato. Posso consigliali più io di quanto loro possano consigliare me».

L’allenamento con l’Inter Miami è come un tuffo nel passato:

«È bello ricordare i grandi momenti che abbiamo vissuto insieme nel club che tutti sognavamo, il Barcellona. Un altro motivo per sorridere è averli incontrarli di nuovo. Quell’immagine riporta alla mente un bel ricordo ed è ora di mostrarlo in campo. Siamo molto ambiziosi e professionali, ci impegniamo».

La conclusione di Luis Suarez:

«Sono felice, è una nuova sfida, una nuova squadra che ha degli obiettivi che mi entusiasmano molto. Credo che il calcio sia sempre basato sulle sfide che devi affrontare e l’Inter Miami mi ha mostrato una bella opportunità per sognare di vincere la Mls. A novembre l’Uruguay mi ha chiamato perché lo meritavo, ho fatto buone partite nel campionato brasiliano. Questo campionato sarà la stessa cosa, per come sto fisicamente e per come gioco. Saranno le mie prestazioni a parlare e non mi chiameranno per il mio nome».

