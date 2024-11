Su La Stampa. Cinque minuti su Facebook: «dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti tratta come una pezza da piedi». I due non si parlano

Lo sfogo social di papà Tamberi: “Tuo figlio ti mette in mezzo a una strada”, poi cancella. È La Stampa a parlarne con un articolo di Giulia Zonca che ripercorre il rapporto conflittuale tra i due, con il padre che è stato l’allenatore di Gianmarco fino alla rottura ufficializzata dopo l’oro olimpico. Tamberi junior ha poi proseguito con un nuovo staff e ha vinto anche l’oro mondiale. I due non hanno più rapporti.

Scrive La Stampa:

Uno sfogo di cui papà Tamberi si è pentito

La scelta del silenzio è sempre dura da mantenere e Marco Tamberi, in una sera di gennaio, forse ha deciso di sfogarsi e se ne è probabilmente pentito cinque minuti dopo. Ora c’è un post, apparso e cancellato sul profilo Facebook dell’ex allenatore di Gianmarco Tamberi, suo padre.

Tamberi jr ha più volte spiegato che il papà gli ha costruito il salto ideale e poi gli ha tolto il divertimento di farlo. I due non si sono più parlati, più visti. Tamberi senior non ha mai dato la sua versione e non lo ha fatto nemmeno ora, solo che sulla sua bacheca è apparso un cedimento, poi rimosso, disconosciuto:

«Tuo figlio dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all’altro come una pezza da piedi».

Non è la parte più dura, parla di un’azienda fallita, di problemi di salute, fa dell’ironia amara sul fatto che ci sia chi gli vuole

bene, ma che non riesce più a dormire come una volta, le parole grondano di una frustrazione che sarebbe difficile fingere. Ma sopprimere un post dopo pochi minuti significa non riconoscerlo. E infatti Marco Tamberi non lo fa.

Il figlio recentemente ha detto: «Sono successe tante cose, non potremmo risolvere facilmente e non so se riusciremo a farlo».

